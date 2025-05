La mozzetta potrebbe tornare ma bianca e senza ermellino

mozzetta rossa. La leggenda poi gli avrebbe fatto dire che, una volta che il Maestro delle celebrazioni gliela aveva porta, avesse risposto: "Il tempo del Carnevale è finito". Leggenda, appunto. Poi si disse che Papa Francesco aveva invece deciso di rinunciare ai segni del potere temporale. Ma forse era vera la cosa più semplice: semplicemente il Papa non sentiva l'esigenza di mantenere un paramento che non comprendeva, e che non era mai stato parte delle sue corde. Ora, invece, la mozzetta potrebbe tornare. E' stata commissionata la mozzetta bianca, quella che si porta in tempo pasquale, ma senza ermellino. Dopo dodici anni di umiltà, si deve tornare ai vecchi simboli un passo alla volta. 🔗 Ilfoglio.it - La mozzetta potrebbe tornare, ma bianca e senza ermellino Quando Papa Francesco uscì dalla Loggia delle Benedizioni il 13 marzo 2013, per la prima volta vestito da Papa, non portava la

