La morte da ultimo di Maradona Faida tra medici | Prigioniero Abbandonato

Morte Maradona, l'ex compagna: «La psichiatra aveva una relazione con Diego» - Il processo per la morte di Diego Armando Maradona, avvenuta il 25 novembre 2020, si svolge non soltanto nell'aula della terza sezione penale del tribunale di San Isidro. Come tutto quello che ha... 🔗ilmattino.it

Morte Maradona, Veronica Ojeda contro i medici: «Diego mi chiedeva aiuto, lo tenevano segregato, implorava di essere portato via» - Veronica Ojeda, ex moglie di Diego Armando Maradona, ha lanciato un duro atto di accusa contro l'équipe medica che seguiva il campione argentino, durante una delle udienze del processo che... 🔗leggo.it

Maradona, al via processo a medici per la morte - Ha preso il via nel tribunale argentino di San Isidro a Buenos Aires il processo all’equipe medica, composta da sette persone, che aveva in cura Diego Armando Maradona e che è accusata di negligenza per la scomparsa del pibe avvenuta il 25 novembre 2020 per un arresto cardiaco. La famiglia del Pibe presente in aula Tre giudici saranno chiamati a decidere se gli imputati, tra cui un neurochirurgo, uno psichiatra e alcuni membri dello staff sanitario, verranno giudicati colpevoli di omicidio colposo, per il quale è prevista una pena fino a un massimo di 25 anni. 🔗lapresse.it

Morte Maradona, rivelazione shock: "Operato senza esami". Stupore in aula - Quattordicesimo giorno di udienze del processo al tribunale penale di San Isidro. Continuano ad emergere particolari shock sulla morte di Diego Armando Maradona. 🔗msn.com

Maradona, caos in clinica prima della morte: «Sedato per più di 24 ore, il suo chirurgo faceva entrare chi voleva in rianimazione» - Un'altra testimonianza choc nel processo per la morte di Diego Armando Maradona. Davanti alla corte della terza sezione penale del tribunale di San Isidro si è presentato ... 🔗msn.com