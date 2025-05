Ilrestodelcarlino.it - La Minelli-Borella compie 75 anni

75la scuola d’infanziadi San Giacomo di Guastalla. E per l’occasione, nell’ambito della sagra della frazione – dal 2 al 5 maggio – sono in programma alcune iniziative.Sabato 3 maggio va in scena la sesta edizione di Masterchef Junior con i bambini che si sfidano nella preparazione di un piatto scelto dai giudici, ovviamente con l’aiuto di un adulto. E domani la festa prosegue alle 10,30 con le autorità, alle 11,15 la messa, alle 12,30 rinfresco in oratorio, alle 14,30 uno spettacolo di animazione per bambini nel giardino della scuola.Aperta la mostra fotografica "Storia della scuola" dedicata alla vita della struttura per bambini di San Giacomo. Già domani la sagra prevede cena con musica dal vivo, sabato sera il live dei PopUp, domenica sera concerto e lunedì una commedia dialettale. 🔗 Ilrestodelcarlino.it