La mia vita è sopravvivenza | il Primo Maggio di chi lavora per 950 euro al mese In un ente pubblico

vita, oggi è più caro del 25% rispetto al 2021. Ma la busta paga di Maurizio Locatelli da addetto al servizio di portierato della Provincia di Lodi da allora è rimasta uguale: poco più di mille euro netti al mese. Con la differenza che all’epoca aveva un part time da 20 ore a settimana a cui sommava qualche straordinario, mentre oggi di ore ne fa 8 al giorno. In mezzo c’è stato un cambio di appalto con il passaggio al Ccnl dei servizi fiduciari, famigerato per le paghe da fame ma poi rinnovato su spinta di numerosi interventi della magistratura sulle aziende del comparto. Non è bastato per allontanarlo dalla soglia della povertà. La sua storia è quella di molti lavoratori che – proprio negli anni in cui gli occupati aumentavano costantemente, per la soddisfazione del governo – a causa dell’inflazione hanno perso tanto potere d’acquisto da scivolare in una vita che, dice Locatelli, “è sopravvivenza“. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - “La mia vita è sopravvivenza”: il Primo Maggio di chi lavora per 950 euro al mese. In un ente pubblico Il carrello della spesa” dell’Istat, misura del costo della, oggi è più caro del 25% rispetto al 2021. Ma la busta paga di Maurizio Locatelli da addetto al servizio di portierato della Provincia di Lodi da allora è rimasta uguale: poco più di millenetti al. Con la differenza che all’epoca aveva un part time da 20 ore a settimana a cui sommava qualche straordinario, mentre oggi di ore ne fa 8 al giorno. In mezzo c’è stato un cambio di appalto con il passaggio al Ccnl dei servizi fiduciari, famigerato per le paghe da fame ma poi rinnovato su spinta di numerosi interventi della magistratura sulle aziende del comparto. Non è bastato per allontanarlo dalla soglia della povertà. La sua storia è quella di moltitori che – proprio negli anni in cui gli occupati aumentavano costantem, per la soddisfazione del governo – a causa dell’inflazione hanno perso tanto potere d’acquisto da scivolare in unache, dice Locatelli, “è“. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Se ne parla anche su altri siti

Uomini e Donne, Cosimo Dadorante: "Il primo appuntamento con Tina è stato il giorno più bello della mia vita" - Il corteggiatore di Tina Cipollari a Uomini e Donne, Cosimo Dadorante si è raccontato al magazine ufficiale della rivista. Ecco cosa ha rivelato! 🔗comingsoon.it

Samuele Bersani: «Ho avuto un tumore ai polmoni, primo stadio. Sono stato operato, è stato uno dei periodi più grigi della mia vita» - Il cantautore bolognese racconta il motivo dell'assenza dalle scene: «Primo stadio vuol dire che ci sono arrivati in tempo, primo stadio vuol dire che per fortuna non ho dovuto fare né chemio né radio, però mi sono dovuto far togliere un lobo» 🔗vanityfair.it

Marchisio cuore bianconero: «Ho avuto tanti bei giorni nella mia vita. Il primo con la maglia della Juve, lo scudetto e…» - di Redazione JuventusNews24Marchisio cuore bianconero: le dichiarazioni dell’ex centrocampista bianconero all’evento della Kings League Italia Claudio Marchisio, ex calciatore della Juve e Head of Competition della Kings League Italia, è stato intervistato prima della seconda giornata della nuova competizione dai canali ufficiali della Kings League. PAROLE – «Ho vissuto tanti giorni belli nella mia vita. 🔗juventusnews24.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

“La mia vita è sopravvivenza”: il Primo Maggio di chi lavora per 950 euro al mese; Il kit di sopravvivenza della commissaria europea; Oleg Mandic, raccontare l’infanzia rubata ad Auschwitz; Sopravvivere due mesi sulla cima dell’Aconcagua. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il primo giorno della mia vita - Il primo giorno della mia vita è il film del 2023 diretto da Paolo Genovese con Valerio Mastandrea, Margherita Buy, Sara Serraiocco, Gabriele Cristini, Toni Servillo, Elena Lietti, Antonio ... 🔗cinefilos.it