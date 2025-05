La metropoli oggi è al centro del mondo | La prossima week? Intelligenza artificiale Con le Olimpiadi un’altra spinta decisiva

oggi la città ha fatto passi da gigante. Expo ha innescato un cambiamento culturale: Milano ha iniziato a voler essere non solo una città dove lavorare, ma anche un luogo dove investire il proprio tempo libero. 🔗 Ilgiorno.it - La metropoli oggi è al centro del mondo: "La prossima week? Intelligenza artificiale. Con le Olimpiadi un’altra spinta decisiva" Assessora comunale al Turismo Martina Riva. Expo 2015, dieci anni dopo: Milano è diventata una città turistica grazie all’Esposizione universale?"Expo 2015 ha rappresentato un punto di svolta per Milano: non solo un grande evento, ma l’inizio di una trasformazione strutturale della città. Dieci anni dopo, possiamo affermare con certezza che Expo ha segnato la nascita di una Milano turistica a livello internazionale, consolidando l’immagine di una città dinamica, aperta e cosmopolita, perfettamente in grado di accogliere milioni di visitatori. Rispetto alla Milano di vent’anni fa, focalizzata principalmente sul business e che tendeva a svuotarsi nei fine settimana,la città ha fatto passi da gigante. Expo ha innescato un cambiamento culturale: Milano ha iniziato a voler essere non solo una città dove lavorare, ma anche un luogo dove investire il proprio tempo libero. 🔗 Ilgiorno.it

Cosa riportano altre fonti

Conoscere la religione fa capire il mondo d’oggi - 1.164.000 studenti italiani hanno deciso di non frequentare l’ora di religione che, come è noto, da noi non è obbligatoria. Sono 68 mila ragazzi in più rispetto all’anno precedente: erano il 15,5 per cento nel 2022-23, sono diventati il 16,6 per cento nel 2023-24. Firenze è la città più laica con il 51,5 per cento, seguono Bologna (47,29 per cento), Aosta (43,58 per cento), Biella (40,62 per cento) e via via fino a Trieste (37,94 per cento) e Torino (37,67 per cento). 🔗panorama.it

Le novità editoriali di marzo 2025 per conoscere e comprendere il mondo di oggi, di ieri e di domani - Dionigi Albera: Lampedusa. Una storia mediterranea Lampedusa da decenni riassume la tragedia delle migrazioni contemporanee ed è sembrata sorgere all’improvviso quando i riflettori della cronaca hanno cominciato a illuminarla. Eppure c’è stata una Lampedusa prima di Lampedusa. La storia di questo frammento di terra è piena di sorprese: ci sono marinai e guerrieri, convertiti ed esiliati, corsari ed eremiti, abili commercianti e un principe siciliano chiamato il Gattopardo. 🔗.com

Arriva l'allerta meteo, Arpal: "Centro della regione oggi più soggetto a fenomeni forti" - Alla fine, dopo averne annunciato il probabile arrivo, l'allerta meteo è stata emanata su buona parte della nostra regione. Si tratta di un'allerta meteo gialla per temporali che coinvolgerà le zone della Liguria BCDE (che comprendono l'intera Città metropolitana di Genova) dalle 18 di oggi... 🔗genovatoday.it

Ne parlano su altre fonti

La metropoli oggi è al centro del mondo: La prossima week? Intelligenza artificiale. Con le Olimpiadi un’altra spinta decisiva; Ulisse e Alberto Angela a Istanbul, la città che visse tre volte: viaggio tra Bisanzio, Costantinopoli e la metropoli moderna; Scopri Toronto, una metropoli che racconta il mondo; Sumy: missili russi in pieno centro, oltre 30 morti. 🔗Cosa riportano altre fonti

La metropoli oggi è al centro del mondo: "La prossima week? Intelligenza artificiale. Con le Olimpiadi un’altra spinta decisiva" - "Oggi Milano è davvero una città internazionale. I flussi principali provengono da Stati Uniti, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. È in forte crescita anche il turismo asiatico, in particolare ... 🔗ilgiorno.it