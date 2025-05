La mensa a porta Romana | Dopo il via libera alla vendita di Bandini

libera dalla Regione al Dsu per la messa in vendita (con bando) dell’immobile ex mensa Bandini. Il ’nullaosta’ è indispensabile per iniziare a lavorare alla complessa operazione necessaria per ’acquisire’ (affittare) la seconda mensa in centro. L’immobile è stato individuato: è un palazzo di due piani, indipendente, a porta Romana, a 50 metri dal San Niccolò, di proprietà delle Pie Disposizioni. E’ una proprietà privata, ex residenza per anziani, che grazie ad una triangolazione - fra proprietari, Comune e Dsu - potrà essere locata per un lungo periodo, da 20 a 30 anni, a fronte di lavori di adeguamento al nuovo utilizzo ristorativo, a carico del gestore.Ma per dirottare le risorse già a budget del Dsu da Bandini a porta Romana, occorre la messa in vendita dell’ex mensa, in modo da svincolare il finanziamento. 🔗 Lanazione.it - La mensa a porta Romana: "Dopo il via libera alla vendita di Bandini" E’ atteso per metà maggio il viaRegione al Dsu per la messa in(con bando) dell’immobile ex. Il ’nullaosta’ è indispensabile per iniziare a lavorarecomplessa operazione necessaria per ’acquisire’ (affittare) la secondain centro. L’immobile è stato individuato: è un palazzo di due piani, indipendente, a, a 50 metri dal San Niccolò, di proprietà delle Pie Disposizioni. E’ una proprietà privata, ex residenza per anziani, che grazie ad una triangolazione - fra proprietari, Comune e Dsu - potrà essere locata per un lungo periodo, da 20 a 30 anni, a fronte di lavori di adeguamento al nuovo utilizzo ristorativo, a carico del gestore.Ma per dirottare le risorse già a budget del Dsu da, occorre la messa indell’ex, in modo da svincolare il finanziamento. 🔗 Lanazione.it

