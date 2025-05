La madre di Luana D’Orazio | La patente alle aziende? Inutile

Luana D’Orazio, operaia di 22 anni, stritolata da un orditoio in una fabbrica di Montemurlo (Prato) a cui erano stati disattivati tutti i sistemi di sicurezza. “Per me oggi non è una festa. Tiro avanti per Luana perché non sia solo un simbolo delle ’morti bianche’. Il sacrificio di mia figlia deve servire a evitare che altri facciano la sua fine. Tutti i lavoratori hanno il diritto di tornare a casa”. Emma Marrazzo, mamma della giovane uccisa sul lavoro il 3 maggio del 2021, lo ripete da quattro anni durante i quali ha portato avanti tante battaglie (prima fra tutte quella per l’introduzione di una legge sull’omicidio sul lavoro) dimostrando una ’resilienza’ encomiabile. Emma, oggi è la festa dei lavoratori, fra due giorni sarà il quarto anniversario della morte di sua figlia Luana, come si sente? “Sopravvivo, il dolore non passa. 🔗 Quotidiano.net - La madre di Luana D’Orazio: “La patente alle aziende? Inutile” Roma, 1 maggio 2025 – Primo maggio, festa dei lavoratori. Tre maggio di quattro anni fa: la morte di, operaia di 22 anni, stritolata da un orditoio in una fabbrica di Montemurlo (Prato) a cui erano stati disattivati tutti i sistemi di sicurezza. “Per me oggi non è una festa. Tiro avanti perperché non sia solo un simbolo delle ’morti bianche’. Il sacrificio di mia figlia deve servire a evitare che altri facciano la sua fine. Tutti i lavoratori hanno il diritto di tornare a casa”. Emma Marrazzo, mamma della giovane uccisa sul lavoro il 3 maggio del 2021, lo ripete da quattro anni durante i quali ha portato avanti tante battaglie (prima fra tutte quella per l’introduzione di una legge sull’omicidio sul lavoro) dimostrando una ’resilienza’ encomiabile. Emma, oggi è la festa dei lavoratori, fra due giorni sarà il quarto anniversario della morte di sua figlia, come si sente? “Sopravvivo, il dolore non passa. 🔗 Quotidiano.net

Altre fonti ne stanno dando notizia

“Sono rimasta malissimo per le parole di Nordio, serve l’omicidio sul lavoro”: parla Emma Marrazzo, la madre di Luana D’Orazio - Emma Marrazzo, madre di Luana D’Orazio, operaia morta sul lavoro a 22 anni. Sono passati quattro anni dalla morte di Luana che – per un destino beffardo – ha perso la vita sul posto di lavoro il giorno del tuo compleanno. Questa tragica ricorrenza segue di due giorni quella che lei ritiene essere la festa più importante per il Paese: 1° Maggio. Quale lo stato d’animo con cui si avvicina a questi appuntamenti? E, soprattutto, come sta? “Io oggi vivo come una missione dare il mio contributo affinché altre persone possano essere risparmiate dal vivere un dolore atroce come quello che è stato ... 🔗lanotiziagiornale.it

Montemurlo intitola una strada a Luana D’Orazio: ok dalla Prefettura - MONTEMURLO – Ci sarà ufficialmente a Montemurlo una via dedicata a Luana D’Orazio, vittima di un incidente sul lavoro nel 2021. La nuova strada di collegamento tra via Aldo Moro e via Livorno, nella zona commerciale di Montemurlo, sarà infatti intitolata alla giovane madre vittima di un tragico infortunio sul lavoro in una ditta di Oste il 3 maggio 2021 e diventata simbolo delle vittime delle morti bianche. 🔗corrieretoscano.it

Cerimonia a Montemurlo per la strada intitolata a Luana D’Orazio. Il sindaco invita il presidente Mattarella - Montemurlo (Prato), 11 aprile 2025 – Una strada intitolata a Luana D’Orazio. La giovane donna di appena 22 anni morì sul posto di lavoro, un'orditura di Oste, il 3 maggio 2021. Il Primo maggio, data simbolica in quanto giorno dedicato alla festa dei lavoratori, proprio a Montemurlo avverrà la cerimonia di intitolazione della nuova strada di collegamento tra via Aldo Moro e via Livorno. “Un luogo fisico dedicato a Luana perché la sua memoria rimanga viva e rappresenti un monito per istituzioni, imprenditori e cittadini ad impegnarsi concretamente, perché la sicurezza sul lavoro sia sempre la ... 🔗lanazione.it

Su questo argomento da altre fonti

La madre di Luana D’Orazio: “La patente alle aziende? Inutile”; Sono rimasta malissimo per le parole di Nordio, serve l'omicidio sul lavoro: parla Emma Marrazzo, la madre di Luana D'Orazio; Montemurlo intitolerà una strada a Luana D'Orazio. La madre: “Basta morti sul lavoro”; Cerimonia a Montemurlo per la strada intitolata a Luana D’Orazio. Il sindaco invita il presidente Mattarella. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

“Sono rimasta malissimo per le parole di Nordio, serve l’omicidio sul lavoro”: parla Emma Marrazzo, la madre di Luana D’Orazio - Parla Emma Marrazzo, madre di Luana D'Orazio, la giovane operaia morta in fabbrica: "Serve il reato di omicidio sul lavoro". 🔗lanotiziagiornale.it

Morte sul lavoro, la madre di Luana D'Orazio: "Leggi ipocrite, servono pene più severe" - Così in un'intervista al quotidiano La Repubblica Emma Marrazzo, madre di Luana D'Orazio, che il 3 maggio di tre anni fa all'età di 22 anni morì risucchiata in un orditoio a Montemurlo ... 🔗msn.com

??Primo Maggio a Montemurlo, il comizio nazionale e una dedica a Luana - L’intitolazione di una via a Luana D’Orazio, che perse la vita mentre lavorava in una ditta tessile, con la ministra del Lavoro a Montemurlo, Il memoriale per le vittime della Teresa Moda a sd di Prat ... 🔗controradio.it