La lunga estate dei cantieri ferroviari e la protesta delle ciabatte

estate 2025 sarà il tuo personalissimo Survivor. Partiamo con il ponte ferroviario di Bressana Bottarone, che decide di prendersi dal 1° giugno una lunga, lunghissima pausa per manutenzione straordinaria e "potenziamento infrastrutturale". Questo comporterà prima il senso unico alternato fino a fine luglio, giusto per farti assaporare la lentezza. Poi arriverà la chiusura totale a fine luglio, che durerà magicamente fino a fine agosto. E quando pensi che il peggio sia passato, ecco che ti restituiscono il senso unico fino a fine settembre. Ma non finisce qui! Milano risponde con una mossa da campione: Atm chiuderà la metropolitana linea verde tra Cadorna e Garibaldi dal 18 luglio a fine agosto.

