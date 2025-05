La Lettonia esorta i Paesi UE a non concedere visti ai cittadini russi

cittadini russi ogni Stato UE si è regolato in maniera autonoma. Le norme sono diventate generalmente più stringenti, ma alcuni Paesi hanno continuato ad accogliere i turisti russi, mentre altri hanno chiuso le porte. E sebbene alla fine ci rimettano un po’ tutti – soprattutto dal punto di vista economico – vi sono governi come quello della Lettonia che vorrebbero ancora più severità e austerità.Procedure e statisticheLe procedure più complicate per l’ottenimento dei visti non hanno scoraggiato i russi. In fondo occorre solo presentare un maggior numero di documenti e di certificati, pagare tariffe consolari maggiori e attendere la risposta per un periodo più lungo. Così, nel 2024 i visti Schengen concessi ai russi sono stati più di mezzo milione, di cui il 90% per turismo. 🔗 Follow.it - La Lettonia esorta i Paesi UE a non concedere visti ai cittadini russi Nella situazione creatasi dopo il 2022 nello spazio Schengen rispetto aiogni Stato UE si è regolato in maniera autonoma. Le norme sono diventate generalmente più stringenti, ma alcunihanno continuato ad accogliere i turisti, mentre altri hanno chiuso le porte. E sebbene alla fine ci rimettano un po’ tutti – soprattutto dal punto di vista economico – vi sono governi come quello dellache vorrebbero ancora più severità e austerità.Procedure e statisticheLe procedure più complicate per l’ottenimento deinon hanno scoraggiato i. In fondo occorre solo presentare un maggior numero di documenti e di certificati, pagare tariffe consolari maggiori e attendere la risposta per un periodo più lungo. Così, nel 2024 iSchengen concessi aisono stati più di mezzo milione, di cui il 90% per turismo. 🔗 Follow.it

Su questo argomento da altre fonti

Migranti, nuove regole della Commissione Ue. Meloni: "Bene la lista dei Paesi sicuri" - Le richieste d'asilo saranno esaminate più velocemente. In gergo tecnico si chiamano «procedure accelerate di frontiera», non saranno più necessari tempi biblici per stabilire se un migrante ha diritto o meno di restare in Europa. Questa è una delle due novità inserite nel nuovo regolamento presentato ieri dalla Commissione Ue. L'altro aspetto, forse ancora più rilevante, è la definizione della lista dei Paesi sicuri dove si possono rimpatriare i clandestini, ovvero coloro che non hanno diritto a restare nell'Unione. 🔗iltempo.it

Migranti, Ue pone basi per deportazione in Paesi terzi - (Adnkronos) – La Commissione Europea vuole introdurre, con la proposta di regolamento sui rimpatri, la possibilità legale di deportare le persone che soggiornano illegalmente nell'Ue e hanno ricevuto una decisione di rimpatrio definitiva in un Paese terzo, sulla base di un accordo o di un'intesa conclusi bilateralmente o a livello dell'Ue. Lo comunica l'esecutivo Ue, […] 🔗periodicodaily.com

Migranti, l’avvocato generale alla Corte Ue: “Paesi sicuri anche con eccezioni”. Ma il controllo dei giudici resta - La questione è quella dei Paesi d’origine sicuri, che ha bloccato, tra gli altri, i trattenimenti dei richiedenti asilo nei centri in Albania, scatenando le ire del governo e causando una lunga serie di rinvii alla Corte di giustizia europea. Nell’attesa della sentenza che dovrebbe arrivare prima dell’estate, sono state intanto pubblicate le conclusioni dell’avvocato generale Jean Richard de la Tour che non vincolano la Corte ma propongono ai giudici “in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Morbillo. Dopo la Romania è l’Italia a segnalare il più alto numero di casi nel corso dell’ultimo anno. Il report Ecdc; L'UE esorta il partito al governo della Georgia a ritirare la controversa legge sugli agenti stranieri, mentre i ministri baltici e islandesi visitano Tbilisi; Difesa, l'Ue presenta gli obiettivi e le spese militari del futuro; L'Italia è uno dei pochi Paesi europei a non avere i codici identificativi sugli agenti. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Difesa Ue, 12 Paesi chiedono di sforare il patto di stabilità - La sorpresa non è tanto la scelta di Polonia, Finlandia, Estonia, Lettonia e Danimarca, che sentono il nemico alle porte, né l’annunciata svolta tedesca, ... 🔗repubblica.it

Deroghe al patto di stabilità per la Difesa: la richiesta di 12 Paesi Ue - Flessibilità sui conti pubblici per aumentare la spesa militare. Bruxelles apre a ulteriori domande nel quadro del piano europeo di difesa "Readiness 2030" ... 🔗msn.com

Dodici Paesi Ue chiedono una deroga al Patto per le spese della difesa - Sono dodici i Paesi Ue che hanno chiesto alla Commissione di attivare le deroghe sui vincoli del Patto di stabilità con la clausola nazionale di salvaguardia per aumentare le spese nella difesa. Si ... 🔗ansa.it