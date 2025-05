La letteratura ci fa ammalare ma non vogliamo guarire Un catalogo

“I cantautori nella letteratura: se non se ne fa carico la scuola, allora chi?” Il dibattito sulla musica in classe con le canzoni come strumento didattico - Marcello Bramati, insegnante e giornalista, riporta Il Foglio, lancia una provocazione: la letteratura, se intesa come strumento di liberazione e di espressione per chi non ha voce, deve includere i cantautori. Gaber, Guccini, De André, con la loro poetica e la capacità di raccontare la storia e l'uomo, meritano un posto nella letteratura. L'articolo “I cantautori nella letteratura: se non se ne fa carico la scuola, allora chi?” Il dibattito sulla musica in classe con le canzoni come strumento didattico sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Cina: broccato Li di 3.000 anni fa sotto i riflettori a Festival di Sanyuesan - Al Festival di Sanyuesan a Hainan, nel sud della Cina, gli abitanti del luogo hanno sfilato indossando il broccato Li. Questo patrimonio, inserito nell’elenco dell’UNESCO, intreccia le tradizioni di 3.000 anni fa dell’etnia Li con motivi vivaci. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6063091/6063091/2025-04-04/cina-broccato-li-di-3-000-anni-fa-sotto-i-riflettori-a-festival-di-sanyuesan Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

"Dimettermi da allenatore della Juve?". Thiago Motta choc, la risposta fa infuriare i tifosi - "Dimissioni? Sarebbe troppo facile, non mi piacciono le cose facili. Abbiamo bisogno di vincere, dobbiamo trovare il modo di fare i punti che ci servono per il nostro obiettivo che è essere tra le prime quattro del campionato. Quello che ci siamo detti a fine partita rimane fra di noi, dobbiamo rimanere uniti, ed essere lucidi, io per primo come allenatore, cosa cambiare per competere fin dalla prossima gara col Genoa. 🔗liberoquotidiano.it

La letteratura ci fa ammalare, ma non vogliamo guarire. Un catalogo - Il “Piccolo dizionario delle malattie letterarie” di Marco Rossari. Sapere che esistono non ci guarirà, ma sicuramente farà luce sui nostri comportamenti devianti. Gli unici che non richiedono cura e ... 🔗ilfoglio.it

Papa Francesco amava la letteratura perché ci fa toccare il cuore degli altri - La costante, inesauribile attenzione verso ogni fatto umano rappresenta, anche agli occhi dei non credenti ... al mistero degli altri, la letteratura ci fa toccare il loro cuore. 🔗laprovinciapavese.gelocal.it

Quel potere del corpo fragile che fa sbocciare la letteratura - Non eravamo i tipi da dirci a vicenda parole affettuose. Non ne avevamo bisogno». È la bellezza di questo romanzo: dire, senza retorica, ciò che fa parte del nostro vissuto, delle nostre paure ... 🔗msn.com