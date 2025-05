La Juventus beffa il Napoli | Conte respinto Manna corre ai ripari

Manna deve correre ai ripari, arriva la respinta all’offerta del Napoli: la Juventus beffa Antonio ConteSarà sicuramente un’estate caldissima per Napoli e Juventus, che potrebbero darsi battaglia su alcuni obiettivi in comune per rinforzare le proprie rose. Il club azzurro, ad esempio, aveva messo gli occhi sul difensore titolare bianconero. Sono stati anche avviati contatti, ma secondo le ultime indiscrezioni Manna dovrà cambiare obiettivo.Infatti, secondo quanto riporta Tuttosport, Federico Gatti avrebbe trovato l’intesa per rinnovare con la Juventus, nonostante gli siano arrivate offerte anche migliori tra Napoli e l’estero. Sulle sue tracce c’erano club di Premier League, come West Ham o lo straordinario Nottingham Forrest, rivelazione della Premier League.Il difensore della Nazionale accetterà un contratto a 2,5 milioni di euro netti a stagione e respinge le lusinghe del Napoli di Conte, il quale aveva pensato a lui per rinforzare la difesa in vista del ritorno in Champions League. 🔗 Spazionapoli.it - La Juventus beffa il Napoli: Conte respinto, Manna corre ai ripari Giovannidevere ai, arriva la respinta all’offerta del: laAntonioSarà sicuramente un’estate caldissima per, che potrebbero darsi battaglia su alcuni obiettivi in comune per rinforzare le proprie rose. Il club azzurro, ad esempio, aveva messo gli occhi sul difensore titolare bianconero. Sono stati anche avviati contatti, ma secondo le ultime indiscrezionidovrà cambiare obiettivo.Infatti, secondo quanto riporta Tuttosport, Federico Gatti avrebbe trovato l’intesa per rinnovare con la, nonostante gli siano arrivate offerte anche migliori trae l’estero. Sulle sue tracce c’erano club di Premier League, come West Ham o lo straordinario Nottingham Forrest, rivelazione della Premier League.Il difensore della Nazionale accetterà un contratto a 2,5 milioni di euro netti a stagione e respinge le lusinghe deldi, il quale aveva pensato a lui per rinforzare la difesa in vista del ritorno in Champions League. 🔗 Spazionapoli.it

