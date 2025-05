La guerra spaziale tra Elon Musk e Jeff Bezos

Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, lancia il suo guanto di sfida a Elon Musk con Project Kuiper, una costellazione di satelliti destinata a portare internet ad alta velocità in ogni angolo del pianeta. Una mossa che non è solo business, ma una battaglia per il controllo di un'infrastruttura cruciale del XXI secolo: la connettività globale. E, come sempre quando si parla di questi due colossi, il duello assume contorni epici, quasi mitologici.Project Kuiper, annunciato da Amazon nel 2019, è un progetto ambizioso: oltre 3.200 satelliti in orbita terrestre bassa (LEO, Low Earth Orbit) per offrire banda larga a prezzi competitivi, con un occhio di riguardo alle aree remote e scarsamente servite.

