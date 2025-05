La galleria d’arte dell’Art Mbt inaugura con Daniele Gabrielli

galleria d'arte. Max e Ivan, i titolari del locale sul lungomare Carducci a Cesenatico, aprono le porte agli artisti del territorio, per una interessante iniziativa culturale. Il primo appuntamento è sabato, quando sarà inaugurata la prima mostra di Daniele Gabrielli, il quale esporrà alcuni dei suoi quadri più significativi.Il pittore romagnolo originario di Bellaria si definisce un artista autodidatta moderno, dove nelle opere ci sono richiami ed espressioni che strizzano l'occhio al bizzarro. Daniele ha iniziato a sperimentare la sua arte con il disegno, che tuttora rappresenta la sua principale forma di espressione. Poi ha scoperto la pittura, tuttavia ha una forma di daltonismo che non gli permette di percepire realmente i colori e le sfumature fondamentali.

