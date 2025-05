La fusione nucleare salverà il nostro pianeta

Gli investimenti su scala mondiale hanno superato i 7,3 miliardi di dollari nel 2024. Questa forma di energia non produce gas serra, scorie nucleari pesanti e non ha rischi di esplosione o guasti

Narni, la ‘Giornata della Scienza’: “Fusione nucleare: una prospettiva per il futuro?" - Si è svolta nei giorni scorsi, al San Domenico di Narni, la prima parte della "Giornata della Scienza". L'iniziativa era promossa per il diciassettesimo anno dall’Istituto "Gandhi". Il titolo del convegno-seminario era "Fusione nucleare: una prospettiva per il futuro?". Dopo i saluti della... 🔗ternitoday.it

Gilberto Pichetto: Nuove leggi per l'energia pulita e la fusione nucleare in Italia - "Se a un convegno di cardiologia si manda il miglior oculista del mondo a parlare, forse qualcosa non funziona. E sovente capita anche questo: il dibattito sul nucleare viene portato avanti dall'esperto di oculistica. Dobbiamo superare questo, ed avere i piedi ben piantati". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, a un evento a Padova del Consorzio Rfx per le ricerche sulla fusione nucleare. 🔗quotidiano.net

Il razzo Sunbird a fusione nucleare: dimezzerà i tempi per raggiungere Marte - Roma, 4 aprile 2025 - Si chiama Sunbird ed è un razzo di nuova generazione che promette di dimezzare i tempi di volo spaziale verso Marte. Sviluppato dall'azienda britannica Pulsar Fusion, la caratteristica di questo rivoluzionario propulsore spaziale è la fusione nucleare, che assicura una grande potenza, un'energia pulita, e allo stesso tempo un risparmio nel consumo di carburante. Il Sunbird sembra uscito da un film di fantascienza, visto le velocità incredibili che dovrebbe raggiungere, arrivando a toccare gli 800. 🔗quotidiano.net

