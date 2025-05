La Foster prende forma | Firenze cambia volto

volto di Firenze a livello urbanistico e i benefici che ne verranno per il trasporto su ferro regionale e nazionale". 🔗 Lanazione.it - La Foster prende forma: "Firenze cambia volto" Passante Alta Velocità, nuovo sopralluogo, solite conferme di un cronoprogramma rispettato. È un po’ questo il bilancio del sopralluogo ai cantieri del governatore Giani insieme all’assessore regionale alle Infrastrutture, Stefano Baccelli, e ai vertici di Fs: l’amministratore delegato del gruppo, Antonio Donnarumma, l’amministratore delegato di Rfi, Aldo Isi, l’ad di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio, l’ad di Italferr, Dario Lo Bosco. Presente anche Paolo Pizzarotti, presidente dell’impresa costruttrice incaricata. "È stato un momento significativo - ha spiegato Giani-. Abbiamo toccato con mano lo stato di avanzamento di questa grande opera, della quale siamo orgogliosi come Regione di aver determinato la ripartenza nel 2023, dopo che i cantieri erano fermi da 6 anni. All’interno della stazione Belfiore già si percepisce in maniera plastica come cambierà ildia livello urbanistico e i benefici che ne verranno per il trasporto su ferro regionale e nazionale". 🔗 Lanazione.it

Mille nuovi alloggi in due anni, prende forma il Piano Casa per arginare l'emergenza abitativa - Debutta il Piano Casa del Comune di Modena, uno dei perni dell'azione amministrativa della nuova Giunta Mezzetti. Sin dall'esordio della campagna elettorale dell o scorso anno, il sindaco e la sua maggioranza hanno infatti posto l'accento su un intervento deciso e ingente sul tema degli alloggi. ... 🔗modenatoday.it

Grottaferrata, il piano regolatore prende forma. Pubblicato l’avviso pubblico per le proposte di sviluppo - È stato pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione delle proposte operative di sviluppo di rilevante interesse pubblico. Un altro tassello del percorso partecipativo, essenziale per la formazione del nuovo Strumento Urbanistico Generale Comunale (P.U.G.C.) di Grottaferrata. Le proposte potranno essere presentate fino al 30 aprile 2025 entro le ore 12:00. “Si tratta di un momento storico per la nostra città“, dichiara il Sindaco Mirko Di Bernardo. 🔗laspunta.it

Prende forma la nuova mensa scolastica di 400 metri quadrati. Dopo la posa del tetto, interventi anche all'esterno - Prende forma la nuova mensa scolastica dell’Istituto comprensivo del capoluogo, in via Don Lorenzo Milani. Il progetto, finanziato con fondi Pnrr per la scuola per l’intero importo, di oltre un milione di euro, prevede la realizzazione di una grande sala di circa 400 metri quadrati, che fungerà... 🔗riminitoday.it

Firenze: la Foster collegata alla stazione di Santa Maria Novella da un people mover? - (DIRE) Firenze, 3 gen. - La Foster "pensata come un prolungamento di Santa Maria Novella", collegata cioe'' alla stazione centrale di Firenze "da un people mover" oppure da un "doppio tapis roulant". 🔗nove.firenze.it