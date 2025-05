La fine dell’innocenza perché l’Europa deve ridefinire sé stessa Scrive Varvelli

Nel 1998 Carlo Maria Santoro, uno dei padri delle relazioni internazionali in Italia, scriveva "Occidente, identità dell'Europa". Sosteneva che l'unificazione europea fosse un grande disegno politico-istituzionale costruito a tavolino e che procedeva nella sua marcia evoluzionistica e lineare senza interrogarsi davvero sulla sua fattibilità. Eppure, l'Europa, per costituirsi in unità federale – diceva Santoro – dovrà acquisire, pena il fallimento, un'identità che non sia solo istituzionale, mercantile o monetaria. Dovrà anzitutto impadronirsi del "cuore della sovranità" (esteri e Difesa), e in particolare di un corpo di valori storici, culturali e simbolici, riconoscibili e condivisi.Per ottenere questo risultato, l'Europa avrebbe dovuto procedere alla definizione del suo spazio geopolitico, distinguendosi, per differenza, dalla "non-Europa".

