La ’Festa del Tulipano’ Oggi la seconda sfilata In migliaia a Castiglione

seconda sfilata, quella di Oggi, Primo Maggio. Dalle 15 ad attrarre le migliaia di visitatori attesi anche per questa occasione, dopo il boom di domenica scorsa, saranno le "quattro meraviglie" dedicate alla "grandezza dei piccoli stati" in collaborazione con l’associazione "I Borghi più belli d’Italia": Città del Vaticano, con un ringraziamento speciale a Papa Francesco attraverso un maxi-cuore di tulipani; Malta, con la sua tradizione dedicata al Mar Mediterraneo; Principato di Monaco. La parata vedrà anche la partecipazone di una delegazione del Gruppo storico della Quintana di Foligno, il Corteo storico di Castiglione del Lago, i musici e gli sbandieratori del Palio dei Terzieri di Città della Pieve, il gruppo del "Cassero" di Castiglion Fiorentino, le bande di Sanfatucchio e di Pozzuolo Umbro, il focloristico complesso "La Tramontana", la "Bologna Street Band", la "Fantomatik Street Band" e il gruppo "Frustica Faleria". 🔗 Lanazione.it - La ’Festa del Tulipano’. Oggi la seconda sfilata. In migliaia a Castiglione La "Festa del Tulipano" e la, quella di, Primo Maggio. Dalle 15 ad attrarre ledi visitatori attesi anche per questa occasione, dopo il boom di domenica scorsa, saranno le "quattro meraviglie" dedicate alla "grandezza dei piccoli stati" in collaborazione con l’associazione "I Borghi più belli d’Italia": Città del Vaticano, con un ringraziamento speciale a Papa Francesco attraverso un maxi-cuore di tulipani; Malta, con la sua tradizione dedicata al Mar Mediterraneo; Principato di Monaco. La parata vedrà anche la partecipazone di una delegazione del Gruppo storico della Quintana di Foligno, il Corteo storico didel Lago, i musici e gli sbandieratori del Palio dei Terzieri di Città della Pieve, il gruppo del "Cassero" di Castiglion Fiorentino, le bande di Sanfatucchio e di Pozzuolo Umbro, il focloristico complesso "La Tramontana", la "Bologna Street Band", la "Fantomatik Street Band" e il gruppo "Frustica Faleria". 🔗 Lanazione.it

Cambiano date per carri allegorici della Festa del tulipano - Variazioni nel programma della Festa del tulipano, in programma a Castiglione del Lago, sono state decise in seguito alla proclamazione del lutto nazionale per la morte del Papa. (ANSA) ... 🔗msn.com

Festa del tulipano, rinviata la prima parata - L’Associazione “Eventi Castiglione del Lago”, organizzatrice della tradizionale “Festa del Tulipano”, comunica che la prima parata dei carri allegorici, momento portante della manifestazione giunta al ... 🔗rainews.it