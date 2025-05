La Ferrari cambia colore per il GP Miami di F1 tifosi inferociti Alesi | “Una cosa da manicomio”

Ferrari cambia colore al Gp di Miami di Formula 1. Leclerc e Hamilton correranno su una vettura colorata di rosso ma anche di bianco e blu. Un aspetto che ha fatto inferocire i tifosi, e anche l'ex pilota Alesi: "Da manicomio". 🔗 Laal Gp didi Formula 1. Leclerc e Hamilton correranno su una vettura colorata di rosso ma anche di bianco e blu. Un aspetto che ha fatto inferocire i, e anche l'ex pilota: "Da manicomio". 🔗 Fanpage.it

Come può cambiare colore la livrea della Ferrari nel GP Miami per ricordare Papa Francesco in F1 - La Ferrari nel 2005 omaggiò Giovanni Paolo II correndo con il musetto nero, listato a lutto, il Gp del Bahrain, che si tenne il giorno successivo alla morte di Wojtyla. In occasione del GP Miami, la Ferrari potrebbe modificare la sua livrea per ricordare Papa Francesco.Continua a leggere 🔗fanpage.it

La Red Bull F1 cambia colore, svelata la nuova livrea per il GP Giappone: non è un pesce d’aprile - La Red Bull ha cambiato livrea per il GP Giappone 2025. Verstappen e Tsunoda, che farà il suo esordio con il team, guideranno una vettura quasi totalmente bianca. Il team austriaco omaggia la Honda a Suzuka.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ordine d’arrivo F1, GP Cina 2025: cambia tutto, squalificate le Ferrari di Hamilton e Leclerc - AGGIORNAMENTO ORE 12.25: Charles Leclerc è stato squalificato per peso della vettura inferiore a quello regolamentare. Squalificato anche Pierre Gasly. AGGIORNAMENTO ORE 12.30: Lewis Hamilton è stato squalificato per uno spessore irregolare dell’asse. Calato il sipario sul GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Shanghai si è assistito a una gara particolarmente intensa in cui soprattutto il fattore gomme ha inciso sullo sviluppo della stessa. 🔗oasport.it

