La Duchessa di Sussex sotto accusa per il titolo di Sua Altezza Reale

La sua ex charity Sentebale accusa anche la duchessa di Sussex - Sentebale, la charity che fino a poco tempo fa era la più cara a Harry, si è rivoltata contro il principe. E gli sta causando più guai di quanti gliene abbia riservati la Megxit e l’uscita dalla corte britannica. Dopo averlo costretto a lasciare il suo ruolo di patrono, Sophie Chandauka – presidente dell’organizzazione africana che si occupa di giovani bisognosi, fondata dal principe nel 2006 in ricordo della principessa Diana – ha accusato tutto il consiglio di amministrazione (incluso Harry) di bullismo e negligenza. 🔗iodonna.it

Perché Meghan Markle tiene molto al titolo di duchessa di Sussex - Intervistata da People in prossimità dell'uscita del suo show su Netflix, Meghan Markle ha raccontato la sua vita familiare in California.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Meghan Markle sotto accusa, la sua risposta infiamma il dibattito sul titolo di 'Sua Altezza Reale' - Nuova polemica su Meghan Markle per l’uso del titolo di “Sua Altezza Reale”. Il suo staff ha risposto, ma le critiche non si placano. 🔗msn.com

Meghan Markle è accusata di nuovo di plagio: cos’è successo - Meghan Markle accusata di plagio da un'autrice britannica: Netflix cancella la serie animata Pearl. Ecco tutti i dettagli sul caso ... 🔗msn.com

Netflix: bufera senza fine per Meghan Markle, la sua serie è accusata di plagio! - I guai per Meghan Markle sembra non avere mai una fine: la Duchessa di Sussex è ora accusata di plagio in riferimento al suo nuovo progetto con Netflix. 🔗serial.everyeye.it