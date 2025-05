La difficile strategia politica dell’Ucraina in Africa

Africa, ridotta a causa dei bombardamenti russi su Kyjiv, è stata ideata all’interno di una strategia per accrescere i rapporti bilaterali e multilaterali dell’Ucraina con i Paesi Africani. Secondo vari osservatori, tuttavia, la presenza di Mosca nel continente è ancora fortissima e i tentativi ucraini di scalfirne la reputazione non hanno avuto successo.Nel 2022 l’Ucraina aveva approvato la sua strategia per l’Africa e nel 2023 ha inaugurato un nuovo approccio: è stata prevista l’apertura di nuove ambasciate in sette Paesi e l’ex ministro degli Esteri Dmytro Kuleba aveva dedicato quattro tour diplomatici visitandone tredici per stabilire canali di comunicazione più solidi. A dicembre 2023 il ministro aveva approvato anche la prima strategia di comunicazione per l’Africa. 🔗 Linkiesta.it - La difficile strategia politica dell’Ucraina in Africa La visita lampo del presidente Volodymyr Zelensky in Sud, ridotta a causa dei bombardamenti russi su Kyjiv, è stata ideata all’interno di unaper accrescere i rapporti bilaterali e multilateralicon i Paesini. Secondo vari osservatori, tuttavia, la presenza di Mosca nel continente è ancora fortissima e i tentativi ucraini di scalfirne la reputazione non hanno avuto successo.Nel 2022 l’Ucraina aveva approvato la suaper l’e nel 2023 ha inaugurato un nuovo approccio: è stata prevista l’apertura di nuove ambasciate in sette Paesi e l’ex ministro degli Esteri Dmytro Kuleba aveva dedicato quattro tour diplomatici visitandone tredici per stabilire canali di comunicazione più solidi. A dicembre 2023 il ministro aveva approvato anche la primadi comunicazione per l’. 🔗 Linkiesta.it

Approfondimenti da altre fonti

Sora, presentazione del libro dell’On.le Anna Teresa Formisano “Politica. Storia di una ragazza” - A qualche giorno di distanza dalla “festa” dell’8 Marzo, l’Associazione SOS Donna, con il patrocinio del Comune di Sora, dell'AIPES e del Consorzio dei servizi sociali del Cassinate, è lieta di presentare il libro dell’On.le Anna Teresa Formisano, “Politica. Storia di una ragazza”. L'evento si... 🔗frosinonetoday.it

L'inganno dell'auto elettrica, la classica strategia capitalistica per produrre business verde, ma i cittadini cominciano a capire - Il settore risulta in calo in Europa, forse i cittadini cominciano a capire l'inganno verde... Il mercato delle auto elettriche in Europa sta vivendo un visibilissimo calo in tutta Europa. A novembre del 2024, le vendite sono diminuite del 9,5% rispetto all'anno precedente. Tale calo si è reg 🔗ilgiornaleditalia.it

Abbaglio dell'Economist: Starmer come Churchill, un paragone difficile anche da pensare - Chissà come l'avrebbe presa Winston Churchill se avesse saputo che un giorno lo avrebbero paragonato ad un incolore leader laburista che si dà molto da fare sulla scena internazionale ma che naviga al buio? Eppure, l'Economist, che un tempo era un autorevole settimanale liberale e oggi è voce influente del mainstream progressista globale, ha osato tanto. Nell'ultimo numero campeggia in copertina un Keir Starmer vestito alla Churchill, con tanto di cappello in testa e sigaro in bocca, con accanto un titolo a dir poco bizzarro: Winston Starmer. 🔗liberoquotidiano.it

Se ne parla anche su altri siti

Cuore di tenebra | La difficile strategia politica dell’Ucraina in Africa; Sicurezza europea e sostegno a Kiev: il difficile equilibrio tra frammentazione politica e ambizioni strategiche; Giorgia Meloni sui dazi: “E’ un momento difficile”; Tra Europa e Stati Uniti, il difficile equilibrismo di Giorgia Meloni. 🔗Cosa riportano altre fonti

Strategia e politica aziendale - difficili da sostituire e se sono coerenti con la strategia dell'azienda. Pertanto, la formulazione o riformulazione della strategia organizzativa dovrebbe basarsi su una valutazione sistematica ... 🔗skuola.net

La strategia Ue per affrontare le crisi e la nuova politica di coesione - la strategia dell'Unione europea per far fronte a possibili crisi future. (EuropaToday) Se ne è parlato anche su altre testate Questo è un passaggio della bozza della Strategia di Preparazione ... 🔗informazione.it

Strategia politica e giochi di ruolo. I leader europei appaiono disorientati davanti alle iniziative diplomatiche di Trump (F. Petrone) - Del ruvido Trump e della sua nuova amministrazione abbiamo compreso l’impegnativa strategia politica al di là dei modi più o meno ... Iran e alla Russia di avvicinano anche paesi dell’Africa sub ... 🔗farodiroma.it