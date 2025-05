La differenziata a Palermo | Un successone guardate che scempio il centro storico

scempio? Semplicemente vergognoso! 🔗 Palermotoday.it - La differenziata a Palermo: "Un successone... guardate che scempio il centro storico" Siamo in via Papireto, strada che collega la Cattedrale al Palazzo di Giustizia. È mai possibile che chi amministra questa città sia completamente ignaro a questo? Semplicemente vergognoso! 🔗 Palermotoday.it

"Centro storico sommerso dalla differenziata: come si fa a non odiare Palermo?" - Come si fa a non odiare Palermo? O meglio, a non odiare chi la amministra; e non parlo solo della parte politica, parlo di tutti, dal più alto dirigente all'ultimo dei parenti assunto nelle partecipate. Nel centro storico siamo al paradosso: da quando c'è la differenziata porta a porta la...

Schifani bacchetta Palermo per la differenziata e sui termovalorizzatori dice: "Gara per la progettazione a breve" - "Per l'area metropolitana di Palermo è in corso la realizzazione di interventi finanziari da parte della Regione per quasi 700 milioni a valere sul Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 ai quali vanno aggiunti investimenti di matrice europea e nazionale, Pnrr e strutturali, e regionale.

Sanità, Palermo capitale dell’infermieristica internazionale: convegno con interventi di esperti da tutto il mondo - Esperti provenienti da varie parti del mondo si riuniranno l’otto e il nove aprile a Palermo per discutere del futuro della professione infermieristica. Il convegno, organizzato dall’Ordine degli Infermieri di Palermo in collaborazione con l’associazione “Professionisti della salute”, si terrà al... 🔗palermotoday.it

La differenziata a Palermo: Un successone... guardate che scempio il centro storico.

Rifiuti: differenziata a Palermo ha raggiunto il 35% - (ANSA) - PALERMO, 11 APR - La raccolta differenziata generale nella città di Palermo è arrivata al 35%. La zona di Mondello in questo momento ha il primato rispetto all'intera città con

Rifiuti, a Palermo raggiunto il 35% di differenziata - La raccolta differenziata generale nella città di Palermo è arrivata al 35%. La zona di Mondello in questo momento ha il primato rispetto all'intera città con percentuali che si aggirano tra il 77% ed

Boom della differenziata a Mondello: la borgata spinge Palermo VIDEO - PALERMO – La raccolta differenziata nella città di Palermo è in aumento. La percentuale è arrivata al 25%, con una proiezione del 35% entro la fine del 2025.