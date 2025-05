La dea bendata bacia il salernitano | vinti 50mila euro con un gratta e vinci

bendata fa tappa a Castelnuovo Cilento, dove un fortunato giocatore ha portato a casa un premio da 50.000 euro grazie a un biglietto del gratta e vinci "Il Miliardario Maxi". Il tagliando vincente, del valore di 20 euro, appartiene a una delle serie più note e apprezzate dagli appassionati.

Lotto, la Dea Bendata bacia la Campania: colpaccio nel salernitano - Tempo di lettura: < 1 minutoCampania in festa con il Lotto. Nel concorso di venerdì 11 aprile 2025, come riporta Agipronews, a Oliveto Citra, in provincia di Salerno, vinti 129.312,50 euro grazie a una quaterna ‘Oro’, tre terni ‘Oro’ e un terno sulla ruota di Roma più 20.258 euro centrati con un terno ‘Oro’, due ambi ‘Oro’ e un ambo, entrambi a piazza Garibaldi. Nell’estrazione del giorno seguente vincite complessive pari a 55. 🔗anteprima24.it

Dea bendata bacia il casertano: vinti 20mila euro al SuperEnalotto - La fortuna bacia la Campania con il SuperEnalotto. Nell'ultima estrazione, come riporta Agipronews, è stato centrato un "5" da 20.377,37 euro ad Ailano, in provincia di Caserta. La giocata vincente è stata effettuata presso la Tabaccheria del Corso, situata in via Trieste. L’ultimo "6" da ben... 🔗casertanews.it

Lotto, la Dea Bendata bacia la Campania: la vincita più alta nel Sannio - Tempo di lettura: < 1 minutoIl Lotto premia la Campania. Nell’ultima estrazione vinti oltre 51mila euro: a Cautano, in provincia di Benevento, tre ambi e un terno valgono 23.750 euro presso l’esercizio in viale della Vittoria, mentre ad Ercolano, in provincia di Napoli, centrate due vincite: la prima – in via Consiglio Arturo – da 14.250 euro con tre ambi e un terno, la seconda da 13.500 euro con un terno in via Quattro Novembre. 🔗anteprima24.it

