La Curva Nord dell’Inter e gli intrecci fra tifo e mafia | il racconto del mondo ultras

Curva Nord dell’Inter addirittura sulla prima pagina del Washington Post. Storie di tifo che a questo punto diventano tuttavia storie di mafia condite di faide e omicidi.L’articolo del Washington Post sugli intrecci tra tifosi e mafia.L’esecuzione del capo ultras e il castello di carte che viene giùDalle carte dell’inchiesta, e in base agli interrogatori dei diretti interessati, l’inizio della fine comincia con Andrea Beretta, uno dei leader della Curva, che commissiona a Daniel D’Alessandro (detto “Bellebuono”) l’esecuzione a Milano di Vittorio Boiocchi, storico capo del tifo nerazzurro, il 29 ottobre 2022. 🔗 Lettera43.it - La Curva Nord dell’Inter e gli intrecci fra tifo e mafia: il racconto del mondo ultras Un articolo del giornalista investigativo Kevin Sieff scritto assieme a Francesco Porzio, figlio dello storico reporter e inviato di guerra di Panorama Giovanni Porzio, ha portato le vicende dellaaddirittura sulla prima pagina del Washington Post. Storie diche a questo punto diventano tuttavia storie dicondite di faide e omicidi.L’articolo del Washington Post suglitrasi e.L’esecuzione del capoe il castello di carte che viene giùDalle carte dell’inchiesta, e in base agli interrogatori dei diretti interessati, l’inizio della fine comincia con Andrea Beretta, uno dei leader della, che commissiona a Daniel D’Alessandro (detto “Bellebuono”) l’esecuzione a Milano di Vittorio Boiocchi, storico capo delnerazzurro, il 29 ottobre 2022. 🔗 Lettera43.it

Approfondimenti da altre fonti

Omicidio Boiocchi, arrestati 6 ultrà della Curva Nord dell’Inter tra cui Andrea Beretta, pm: “Reato aggravato da modalità mafiosa” - Sono stati arrestati 6 ultrà della Curva Nord dell’Inter dopo l’omicidio dello storico capo della tifoseria nerazzurra, Vittorio Boiocchi. Contestato il reato aggravato da modalità mafiose Arrestati 6 ultrà nerazzurri dopo l’omicidio dell’ex capo ultrà della Curva Nord Vittorio Boiocchi. Tra 🔗ilgiornaleditalia.it

Curva Nord lontana da Torino, ma vicini alla squadra! L’importanza dei tifosi dell’Inter - A due giorni dalla partita contro la Juventus, è arrivata la nota ufficiale della Curva Nord dell’Inter che hanno deciso di non prendere parte alla trasferta di Torino. Ma caricheranno la squadra direttamente ad Appiano Gentile! Il tifo organizzato ha sempre avuto un ruolo determinante nel trasmettere energia e motivazione ai giocatori, soprattutto in sfide di grande pressione come quella contro la Juventus. 🔗inter-news.it

Tradimenti, omicidi e criminalità: la faida che ha sconvolto la Curva Nord dell’Inter - Non è più solo una questione di tifo, né di rivalità da stadio: i retroscena legati all'ambiente ultras nerazzurro nella Curva Nord 🔗pianetamilan.it

Approfondimenti da altre fonti

La Curva Nord dell’Inter e gli intrecci fra tifo e mafia: il racconto del mondo ultras; Curve Inter e Milan, a che punto è l'inchiesta penale: giugno mese decisivo; Omicidio Bellocco, la Curva Nord Inter «cambia rotta» dopo gli eventi che hanno sconvolto l'ambiente; Caso ultras, Calhanoglu e Inzaghi patteggiano: una giornata di squalifica. Ma cosa è successo? Contestati i rapporti con Ferdico e la curva Nord. E su Zanetti, Marotta, Calabria e le multe ai club…. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Scandalo FIGC sul caso Inter-capi Curva Nord: pene "carezza" per Inzaghi, Calhanoglu e Zanetti. A giugno premio con la C per l'Inter U23 - Ognuno si sceglie gli amici che vuole. Deve essere stata questa la filosofia dei tesserati interisti che hanno patteggiato con la Procura Federale per aver intrattenuto rapporti con i capi ... 🔗tuttoreggina.com

Caso curve, multa per Inter e Milan! Sanzionati anche Marotta e Zanetti? Ecco cosa è accaduto nell’indagine sulle due società - Caso curve, multate Inter e Milan! Arriva la sanzione anche Marotta e Zanetti? Cosa è successo nell’indagine sulle due società C’è un risvolto nell’indagine Doppia Curva portata avanti dalla Procura d ... 🔗juventusnews24.com

Sciopero curva Nord, gli ultras dell’Inter hanno ricominciato a cantare con la Roma. E con il Barcellona? - Dopo tre sconfitte consecutive senza segnare, tra cui il derby e la gara con la Roma persa 1 a 0, gli ultrà dell’Inter hanno sospeso lo sciopero dei primi venti minuti: i cori sono partiti fin da subi ... 🔗mowmag.com