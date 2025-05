La cultura come atto d’amore | intitolazione della biblioteca di Racale a Donato Metallo

Racale - L'associazione di promozione sociale Racale Cam annuncia che avvierà a breve una raccolta firme a corredo della relativa proposta di intitolazione di un bene pubblico importante come la biblioteca comunale di Racale alla persona e alla memoria dell'ex sindaco e consigliere regionale.

