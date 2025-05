La Croce Rossa festeggia i 110 anni con un grande evento in piazza XX settembre

Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e primo Premio Nobel per la Pace nel 1901, l'8 maggio si celebra in tutto il mondo la Giornata della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Il movimento conta oggi quasi 20.

Squadra internazionale di Croce Rossa cinese al lavoro in Myanmar - Dei membri della Squadra internazionale di risposta alle emergenze della Croce Rossa cinese lavorano a Mandalay, in Myanmar, oggi 31 marzo 2025. Un gruppo di 15 membri della squadra e’ arrivato qui questa mattina. La squadra e’ stata organizzata sotto il coordinamento del ministero cinese per la Gestione delle Emergenze e della Societa’ della Croce Rossa cinese. Dei membri della Squadra internazionale di risposta alle emergenze della Croce Rossa cinese lavorano a Mandalay, in Myanmar, oggi 31 marzo 2025. 🔗romadailynews.it

Croce Rossa, il comitato di Genova accoglie 50 nuovi volontari - Nella serata di domenica 16 febbraio 2025 Federica Bonelli, presidente del comitato di Genova della Croce Rossa Italiana, insieme a consiglieri, delegati e referenti, ha dato il benvenuto ufficiale a 50 nuovi volontari, che, dopo aver completato il ciclo formativo iniziato il 17 gennaio 2025... 🔗genovatoday.it

Ambulanze in dono alla Croce Rossa - Grande festa ieri mattina in piazza Garibaldi per la consegna di due ambulanze alla Croce Rossa da parte di Crédit Agricole. "Questi due nuovi mezzi saranno destinati al trasporto sanitario di pazienti che necessitano di visite mediche fuori provincia e non possono spostarsi con mezzi propri. "Proseguiamo al rinnovo del nostro autoparco grazie al supporto di Crédit Agricole – ha ringraziato il presidente della Cri, Mario Nino Negri – L’anno scorso i nostri mezzi hanno percorso oltre 650mila chilometri per garantire assistenza". 🔗ilgiorno.it

Le celebrazioni per i 110 anni del Comitato della Croce Rossa di Casale Monferrato - La storica presenza del Comitato di Croce Rossa Italiana sul territorio di Casale Monferrato ha radici consolidate e salde da più di 110 anni, l’organizzazione in forma di Comitato Locale risale ... 🔗casalenews.it

Presentazione delle iniziative per i 110 anni del Comitato di Casale Monferrato della Croce Rossa - La storica presenza del Comitato di Croce Rossa Italiana sul territorio di Casale Monferrato ha radici consolidate e salde da più di 110 anni, l’organizzazione in forma di Comitato Locale risale ... 🔗monferratowebtv.it

1885-2025 : la Croce Rossa Italiana festeggia i 140 anni di umanità ed impegno verso la città di Perugia - Conferenza Stampa per la ricorrenza dei 140 anni dalla costituzione della Croce Rossa di Perugia, tra passato, presente e programmi futuri (Perugia) Questa mattina ( ndr sabato 5 Aprile ... 🔗informazione.it