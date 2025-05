La crisi è senza appello | ogni giorno liquidate 5 imprese lombarde

giorno. Il dato medio è indicativo, ma fotografa fedelmente il ritorno a un ciclo economico che non può più contare sui sostegni straordinari messi in campo dalle istituzioni dopo il Covid. Secondo l'analisi aggiornata al 30 marzo sulle liquidazioni giudiziali realizzata da Cribis, società del Gruppo Crif specializzata nelle informazioni commerciali su aziende italiane ed estere, nei primi tre mesi dell'anno la Lombardia ha decretato di fatto la fine di 480 imprese con la procedura che, in base al nuovo Codice entrato in vigore nel luglio 2022, sostituisce il fallimento.Si tratta dell'ultimo atto della crisi che costringe gli imprenditori insolventi, soffocati dai debiti, a ripartire il patrimonio tra i creditori. Rispetto allo stesso periodo di un anno fa, nella regione si contano un centinaio di casi in più, un incremento del 23% che segue la crescita del 12% del 2024 sul 2023: finita la sospensione delle procedure disposte dopo la crisi sanitaria ed economica provocata dalla pandemia, le liquidazioni giudiziali hanno iniziato a correre.

