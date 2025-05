Lanazione.it - La consulta dei giovani. Lo spazio prende forma: "Per il confronto fattivo"

Approvata nell’ultimo Consiglio comunale di martedì scorso la nuovadeie il suo regolamento. Pontenasce per rappresentare le istanze dei più, pontederesi e non solo, che hanno un’età compresa tra i 16 e i 30 anni. Saranno 50 iche ne faranno parte. Il coordinatore sarà Vito Bazi (nella foto), già consigliere di maggioranza. Un testo – come ha spiegato l’assessora Carla Cocilova – che in alcuni punti è stato volutamente lasciato generico affinché possa essere "unodi". C’è anche una quota per non residenti a Pontedera, per permettere a chi frequenta gli istituti scolastici, le realtà sportive e culturali di dare il proprio contributo. "Vogliamo che iunder 30 possano essere protagonisti" l’auspicio di Bazi.Voto a favore per la consigliera Denise Ciampi, sceglie l’astensione invece Fratelli d’Italia, giustificandola dal consigliere Nicolò Biagio Stella per le modalità con le quali si è arrivati alla stesura del regolamento. 🔗 Lanazione.it