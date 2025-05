Ilgiorno.it - La consegna della Stella al merito. Undici nuovi maestri del lavoro

Il Primo maggio ha sempre un sapore particolare per idel. Oggi, al Conservatorio di Milano, verranno nominatiche vivono in Brianza su 158Lombardia. Un’apposita commissione ha accertato i titoli per il conferimentoal2025 e oggi viene ufficializzato l’elenco dei neodelche la ministra Marina Calderone ha inviato al presidenteRepubblica per l’emissione del decreto di assegnazionedecorazione, come ogni anno, in occasionefesta dei lavoratori.A conferire l’onorificenza al Conservatorio di Milano saranno i prefetti, o loro delegati, per ogni provincia. Per Monza e Brianza oggi verranno insigniti tremonzesi: Domenico Bonifacio che lavora alla Luigi Gaffuri srl di Alzate Brianza; Illuzzi Francesca,STMicroelectronic di Agrate Brianza; Massimo Trombetta (DNV Maritime Italia srl di Vimercate). 🔗 Ilgiorno.it