La collaborazione con l’ambasciata e il mandato d’arresto europeo

Lanazione.it - La collaborazione con l’ambasciata e il mandato d’arresto europeo Un’operazione ad ampio raggio, che ha visto fianco a fianco Polizia di Stato, Carabinieri e autorità internazionali, ha portato all’arresto in Romania di quattro persone accusate di aver messo a segno una serie di furti ai danni di aziende orafe nelle province di Arezzo e Civitella in Val di Chiana. Quattro a completamento della banda di otto persone. L’indagine, avviata nel 2024 a seguito del significativo aumento dei colpi nelle aree industriali, è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Arezzo e condotta congiuntamente dalla Squadra Mobile della Questura e dal Nucleo Operativo dei Carabinieri, con il supporto del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma. Un lavoro capillare, fatto di sopralluoghi, sequestri di indumenti e attrezzi da scasso, analisi delle immagini di videosorveglianza, controllo dei varchi elettronici e tracciamento del traffico telefonico. 🔗 Lanazione.it

Ne parlano su altre fonti

Terzo mandato, De Luca ironico: “Ora spazio a politica di alto valore”. Manfredi: “Decisione Consulta va rispettata” - De Luca dopo il pronunciamento della Corte Costituzionale che ha bocciato il terzo mandato: "Noi pensiamo a lavorare". E pubblica l'elenco dei cantieri da aprire.Continua a leggere 🔗fanpage.it

La collaborazione tra Adriano Celentano e Spike Lee per un nuovo film - Scopri il significato dietro l'incontro tra due icone della cultura pop. Leggi tutto Adriano Celentano e Spike Lee: un incontro che segna la storia della musica e del cinema su Donne Magazine. 🔗donnemagazine.it

Consulta boccia la legge della Campania, niente terzo mandato per De Luca - Bocciata la legge della Regione Campania che consente al presidente della Giunta regionale uscente che ha gia' svolto due mandati consecutivi di candidarsi per un terzo è incostituzionale. Dopo una lunga giornata in camera di consiglio, lo ha sancito la Corte costituzionale. Il governatore... 🔗casertanews.it

Approfondimenti da altre fonti

La collaborazione con l’ambasciata e il mandato d’arresto europeo; MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MELONI AL PRESIDENTE TRUMP; Formazione e innovazione al centro della missione istituzionale in Uzbekistan; Violenza sessuale su un’anziana a Genova, arrestato in Albania il latitante dopo anni di fuga. 🔗Cosa riportano altre fonti

La collaborazione con l’ambasciata e il mandato d’arresto europeo - Un’operazione ad ampio raggio, che ha visto fianco a fianco Polizia di Stato, Carabinieri e autorità internazionali, ha portato all’arresto in Romania di quattro persone accusate di aver messo a segno ... 🔗lanazione.it

Israele, l'ambasciata a Roma: "Agiamo in stretta collaborazione con Italia e Unifil - (Adnkronos) – "Israele agisce in modo trasparente e in stretta collaborazione con l'Italia ... Lo afferma in una nota l'ambasciata israeliana a Roma dopo gli ultimi attacchi contro le postazioni ... 🔗msn.com