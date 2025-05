La Cina ha presentato un nuovo sommergibile | cosa sappiamo del Blue Whale

sommergibile, denominato Blue Whale, è in grado di operare sott'acqua per 30 giorni, di resistere a condizioni meteorologiche estreme e lanciare razzi di ricerca 🔗 Ilgiornale.it - La Cina ha presentato un nuovo sommergibile: cosa sappiamo del "Blue Whale" Il, denominato, è in grado di operare sott'acqua per 30 giorni, di resistere a condizioni meteorologiche estreme e lanciare razzi di ricerca 🔗 Ilgiornale.it

