La canapa spacca le destre | pure la Lega in Veneto contro il dl I produttori sperano nella fronda in maggioranza

canapa le destre sembrano compatte solo a Roma. L’articolo 18 del Decreto Sicurezza raderà al suolo circa 3 mila aziende, con 30 mila lavoratori al seguito e un business da 500 milioni di euro. In Europa aveva alzato la voce Forza Italia con Flavio Tosi, già a marzo, contro la misura approvata dal governo il 4 aprile. Ieri la Lega si è fatta sentire con l’assessore Veneto all’agricoltura Federico Caner, nella conferenza delle Regioni e province autonome. Ma mentre la maggioranza è divisa in periferia, a Roma Fratelli d’Italia riesce a tenere a bada gli alleati.Eppure alcune crepe si intravedono anche nel Palazzo: esponenti di Forza Italia hanno offerto una sponda alle associazioni della filiera, per modificare la norma durante i lavori parlamentari. Anche il senatore Veneto Luca De Carlo (FdI), aveva offerto disponibilità al dialogo con le aziende. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - La canapa spacca le destre: pure la Lega in Veneto contro il dl. I produttori sperano nella fronda in maggioranza Sul bando al fiore dellalesembrano compatte solo a Roma. L’articolo 18 del Decreto Sicurezza raderà al suolo circa 3 mila aziende, con 30 mila lavoratori al seguito e un business da 500 milioni di euro. In Europa aveva alzato la voce Forza Italia con Flavio Tosi, già a marzo,la misura approvata dal governo il 4 aprile. Ieri lasi è fatta sentire con l’assessoreall’agricoltura Federico Caner,conferenza delle Regioni e province autonome. Ma mentre laè divisa in periferia, a Roma Fratelli d’Italia riesce a tenere a bada gli alleati.Epalcune crepe si intravedono anche nel Palazzo: esponenti di Forza Italia hanno offerto una sponda alle associazioni della filiera, per modificare la norma durante i lavori parlamentari. Anche il senatoreLuca De Carlo (FdI), aveva offerto disponibilità al dialogo con le aziende. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Ne parlano su altre fonti

Ue, fallisce l’assalto delle destre ai fondi alle Ong. Respinta la mozione del deputato di Meloni, si spacca il Ppe - Da Strasburgo – Fallisce, almeno per ora, l’assalto delle destre europee a Life, il programma di finanziamento dell’Unione europea per l’Ambiente, e alle Ong che ne beneficiano. I tre partiti dell’arco di destra al Parlamento europeo – Ppe, Ecr e Patrioti – hanno provato per la seconda volta a far passare una mozione che censurava i finanziamenti dati dalla Commissione europea alle organizzazioni della società civile nell’ambito di Life, ma la spallata non è riuscita. 🔗open.online

Uomo sul Suv spacca la vetrata della concessionaria, entra nel negozio e travolge tutti: 8 feriti – VIDEO - Il Suv non viene valutato quanto pensava da un addetto della concessionaria? Un uomo passa all’attacco: spacca la vetrata del negozio, CarMax nell’area di Los Angeles, entra e travolge tutti. Otto persone sono rimaste ferite dopo che un conducente ha fatto sbattere il veicolo contro una filiale dell’azienda, nell’area di Los Angeles. Le autorità affermano che degli otto clienti, due persone sono rimaste gravemente ferite presso la concessionaria di Inglewood, mentre le altre hanno riportato ferite lievi. 🔗ilfattoquotidiano.it

“Un tessuto sociale disgregato: è l’effetto della cura delle destre”. Parla il deputato del Movimento 5 Stelle, Carotenuto - Nel complesso, le modifiche al sistema di tasse e benefici messe in campo dal governo hanno avuto “un effetto contenuto sulla distribuzione dei redditi”, diminuendo l’equità. La conferma arriva dall’Istat nel report sulla redistribuzione del reddito nel 2024 precisando che l’indice di Gini, che misura la disuguaglianza, aumenta di poco più di un decimo di punto, da 30,25% a 30,40%. A pesare è stato soprattutto il passaggio dal Reddito di cittadinanza all’Assegno di inclusione. 🔗lanotiziagiornale.it

Approfondimenti da altre fonti

La canapa spacca le destre: pure la Lega in Veneto contro il dl. I produttori sperano nella fronda in…. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne