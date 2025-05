La buona cucina sale in quota con In rifugio c' è più gusto

cucina della tradizione e i prodotti del territorio salgono in alta quota per uno degli eventi più attesi della bella stagione: ritorna "In rifugio c'è più gusto", l'appuntamento con i sapori tipici tra attività, laboratori e prelibatezze da assaggiare in una location d'eccezione, la montagna.

