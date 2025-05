La battaglia del vento | l' Emilia Romagna dice no all' impianto di Badia Tedalda Ma Legambiente si schiera con il sindaco

Badia Tedalda presto dovrebbe sorgere un parco eolico. Dall'altro l'Emilia Romagna, che chiede di non issare quelle gigantesche pale sui suoi crinali. La "battaglia del vento" adesso è arrivata a livello regionale. Con il presidente e l'assessore.

La battaglia del vento: l'Emilia Romagna dice no all'impianto di Badia Tedalda. Ma Legambiente si schiera con il sindaco - L'associazione ambientalista chiede un chiarimento tra Emilia Romagna e Toscana: "In uno scenario drammatico sia per quanto riguarda gli approvvigionamenti energetici nazionali, sia per gli impatti de ... 🔗arezzonotizie.it

Scatta la ’guerra’ del vento. L’Emilia Romagna dice no: "Impatto sul paesaggio" - Il presidente dell’Emilia scrive a Giani e boccia l’impianto eolico al confine. De Pascale: "Sospendete tutto e troviamo un accordo". Il quadro e gli scenari. 🔗msn.com

Battaglia politica sui parchi eolici: “No a 66 pali grattacielo tra Emilia Romagna e Marche” - Dura lettera di de Pascale alla Toscana di Giani contro un progetto con maxi impianti: “Fermatevi, impatto disastroso sull’ecosistema” ... 🔗msn.com