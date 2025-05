La Banca del Giappone mantiene i tassi allo 050% e riduce le stime di crescita

Banca del Giappone (BoJ) lascia invariati i tassi di riferimento allo 0,50%, in linea con le stime degli analisti, e riduce le stime di crescita dell'economia, a fronte della attuale incertezza sul commercio globale, generata dall'imposizione dei dazi Usa, e le continue incognite che ne derivano.La decisione giunge al termine della riunione di due giorni del comitato guidato dal governatore Kazuo Ueda, con il rapporto trimestrale che ridimensiona l'espansione del Pil allo 0,5% nell'anno fiscale in corso dalle precedenti stime di +1,1%, e allo 0,7% dal +1% nel 2026. 🔗 Quotidiano.net - La Banca del Giappone mantiene i tassi allo 0,50% e riduce le stime di crescita Ladel(BoJ) lascia invariati idi riferimento0,50%, in linea con ledegli analisti, eledidell'economia, a fronte della attuale incertezza sul commercio globale, generata dall'imposizione dei dazi Usa, e le continue incognite che ne derivano.La decisione giunge al termine della riunione di due giorni del comitato guidato dal governatore Kazuo Ueda, con il rapporto trimestrale che ridimensiona l'espansione del Pil0,5% nell'anno fiscale in corso dalle precedentidi +1,1%, e0,7% dal +1% nel 2026. 🔗 Quotidiano.net

