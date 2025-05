Koundè lesione al bicipite femorale | salterà Inter-Barcellona

Barcellona e Inter, i blaugrana hanno dovuto fare a meno di Jules Koundè nel corso dei 90 minuti. Il giocatore francese ha abbandonato il campo nel finale del primo tempo a causa di un problema muscolare che ha costretto Flick a pescare dalla panchina e a far entrare Eric Garcia adattandolo nel ruolo di terzino.Il giorno dopo Barcellona-Inter, Koundè ha svolto tutti gli accertamenti per scoprire l’entità del proprio infortunio.Koundè, lesione al bicipite femorale: salterà Inter-BarcellonaInfortunatosi ieri nel corso del 3-3 con l’Inter, Koundé oggi ha effettuato tutti gli accertamenti e gli esami strumentali. Il Barcellona ha diramato un comunicato ufficiale:“Gli esami effettuati questa mattina sul giocatore della prima squadra Jules Koundé hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale distale della gamba sinistra. 🔗 Ilnapolista.it - Koundè, lesione al bicipite femorale: salterà Inter-Barcellona Nel corso della partita di andata delle semifinali di Champions League tra, i blaugrana hanno dovuto fare a meno di Julesnel corso dei 90 minuti. Il giocatore francese ha abbandonato il campo nel finale del primo tempo a causa di un problema muscolare che ha costretto Flick a pescare dalla panchina e a far entrare Eric Garcia adattandolo nel ruolo di terzino.Il giorno dopoha svolto tutti gli accertamenti per scoprire l’entità del proprio infortunio.alInfortunatosi ieri nel corso del 3-3 con l’, Koundé oggi ha effettuato tutti gli accertamenti e gli esami strumentali. Ilha diramato un comunicato ufficiale:“Gli esami effettuati questa mattina sul giocatore della prima squadra Jules Koundé hanno evidenziato unaaldistale della gamba sinistra. 🔗 Ilnapolista.it

