Kickboxing al Teatro Verdi | l' evento Resilience celebra lo sport e i suoi valori

Teatro Verdi; dall'altra dare visibilità a una disciplina, quella della kick boxing, che intende promuovere i suoi valori più veri e importanti, che navigano ben lontano dagli stereotipi della violenza. Il Teatro Verdi sabato 3 maggio a partire dalle 15 ospiterà la settima edizione di 'Resilience', evento che si basa sulla collaborazione tra il Kick Boxing Team di Cesena (che ha base alla Perfect Gym) e la Profight di Bellaria (Seven di Savignano), col patrocinio dell'amministrazione comunale. Le associazioni organizzatrici, affiliate alla Federkombat, federazione nazionale riconosciuta dal Coni, vantano oltre 15 anni di attività nella promozione di corsi ed eventi dedicati agli sport da combattimento, con particolare attenzione alla Kickboxing e alla Muay Thai, su scala provinciale e nazionale.

