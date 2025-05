Ken Loach contro l’abbattimento di San Siro | la lettera alla giornalista Tozzi

Loach ha inviato una lettera alla giornalista Lucia Tozzi, prendendo posizione contro l'abbattimento dello stadio di San Siro 🔗Pianetamilan.it Pianetamilan.it - Ken Loach contro l’abbattimento di San Siro: la lettera alla giornalista Tozzi Il regista Kenha inviato unaLucia, prendendo posizionel'abbattimento dello stadio di San

Ken Loach e la lettera in difesa di San Siro: “Un orrore pensare di perderlo” - Milano, 30 aprile 2025 – Anche il regista e sceneggiatore britannico Ken Loach prende posizione per salvare lo stadio di San Siro con una lettera inviata alla studiosa di politiche urbane e giornalista Lucia Tozzi. Loach è un grande appassionato di calcio, sport che ha raccontato anche nei suoi film e per questo ha deciso di scrivere questa lettera per tentare di salvare la "Scala del calcio” milanese famosa in tutto il mondo, che sarà quasi del tutto abbattuta per costruire il nuovo stadio di Inter e Milan. 🔗ilgiorno.it

Ken Loach: “San Siro distrutto è scioccante, non va permesso” - Il regista Ken Loach si schiera contro l’abbattimento dello stadio Meazza di Milano. Ha inviato una lettera ai cittadini che si oppongono alla sua distruzione: “Per me è difficile credere che lo stadi ... 🔗ilfattoquotidiano.it

San Siro, il regista Ken Loach: “Orrore perdere lo stadio” - L’appello del cineasta inglese appassionato di calcio arriva a poche ore dalla scadenza dell’avviso pubblico del Comune per l’area del Meazza ... 🔗rainews.it

Ken Loach difende San Siro: "Sconvolgente pensare di abbatterlo. Difficile credere che sia in pericolo" - Il regista e sceneggiatore britannico ha inviato una lettera alla studiosa di politiche urbane Lucia Tozzi schierandosi contro il nuovo progetto per il Meazza ... 🔗msn.com