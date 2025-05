Kean titolare contro il Real Betis | Palladino punta su di lui

Palladino, prima di prendere una scelta definitiva. Ma la sensazione è che, alla fine, Kean questa sera contro il Real Betis partirà titolare. Nonostante il solo allenamento in gruppo che la punta ha sostenuto ieri a Firenze (dopo quasi una settimana di attività), il numero 20 dovrebbe figurare al centro dell’attacco in quella che ha tutti i contorni di una delle partite più delicate e difficili dell’anno. Davanti, dunque, si riprenderà da dove la Fiorentina aveva lasciato prima della complicata trasferta di Cagliari con conseguente fuggi fuggi di Moise verso Parigi. Ovvero dal tandem formato da Gudmundsson e dal classe 2000, che punta a superare la quota dei 23 gol stagionali aggiornata con l’ultima prodezza Realizzata proprio in Conference contro il Celje (il gol del definitivo 2-2 che ha lanciato la Viola in semifinale). 🔗 Sport.quotidiano.net - Kean titolare contro il Real Betis: Palladino punta su di lui Ci penserà tanto e bene, Raffaele, prima di prendere una scelta definitiva. Ma la sensazione è che, alla fine,questa serailpartirà. Nonostante il solo allenamento in gruppo che laha sostenuto ieri a Firenze (dopo quasi una settimana di attività), il numero 20 dovrebbe figurare al centro dell’attacco in quella che ha tutti i contorni di una delle partite più delicate e difficili dell’anno. Davanti, dunque, si riprenderà da dove la Fiorentina aveva lasciato prima della complicata trasferta di Cagliari con conseguente fuggi fuggi di Moise verso Parigi. Ovvero dal tandem formato da Gudmundsson e dal classe 2000, chea superare la quota dei 23 gol stagionali aggiornata con l’ultima prodezzaizzata proprio in Conferenceil Celje (il gol del definitivo 2-2 che ha lanciato la Viola in semifinale). 🔗 Sport.quotidiano.net

