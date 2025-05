Katie Ledecky strepitosa sui 1500 | secondo tempo della storia Squillo a Fort Lauderdale

Katie Ledecky ha regalato grande spettacolo nella vasca di Fort Lauderdale, sede delle US Pro Series di nuoto. La fuoriclasse statunitense ha infatti siglato il secondo tempo della storia sui 1500 stile libero: strepitoso 15:24.51, superiore soltanto al suo record del mondo (15:20.48) siglato il 16 maggio 2018 a Indianapolis. La quasi 28enne (spegnerà le candeline il prossimo 17 maggio) ha doppiato ben quattro avversarie e ha toccato la piastra con un vantaggio di 39.62 secondi sulla seconda classificata.La Campionessa Olimpica di Tokyo 2020 e Parigi 2024 in questa distanza (in entrambe le occasioni bissò la medaglia d’oro dettando legge anche sui 800, specialità in cui ha trionfato anche a Rio 2016 e Londra 2012) ha fatto registrare un surreale 8:12.76 agli 800 metri: soltanto Ariarne Titmus (8:12. 🔗 Oasport.it - Katie Ledecky strepitosa sui 1500: secondo tempo della storia. Squillo a Fort Lauderdale ha regalato grande spettacolo nella vasca di, sede delle US Pro Series di nuoto. La fuoriclasse statunitense ha infatti siglato ilsuistile libero: strepitoso 15:24.51, superiore soltanto al suo record del mondo (15:20.48) siglato il 16 maggio 2018 a Indianapolis. La quasi 28enne (spegnerà le candeline il prossimo 17 maggio) ha doppiato ben quattro avversarie e ha toccato la piastra con un vantaggio di 39.62 secondi sulla seconda classificata.La Campionessa Olimpica di Tokyo 2020 e Parigi 2024 in questa distanza (in entrambe le occasioni bissò la medaglia d’oro dettando legge anche sui 800, specialità in cui ha trionfato anche a Rio 2016 e Londra 2012) ha fatto registrare un surreale 8:12.76 agli 800 metri: soltanto Ariarne Titmus (8:12. 🔗 Oasport.it

