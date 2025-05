Kate Middleton brilla in Scozia grazie al nuovo look il colore luminoso per la primavera

Kate Middleton: la principessa, in occasione della recente visita presso l'Isola di Mull, in Scozia, ha esordito con un nuovo look. Il focus? Un'inedito colore di capelli, a renderla se possibile ancor più radiosa del solito.Kate Middleton, il nuovo look primaverile è ultra luminosoPrima colpevole dei più clamorosi cambi look delle star in onore della primavera 2025, la leggera brezza di rinnovamento ha preso ora a virare verso il mondo dei reali: è tempo di cambiamenti anche per Kate Middleton, la quale per il periodo ha scelto di optare per un colore di capelli nettamente più chiaro e luminoso rispetto a quello a cui ci ha abituati.Ebbene, la summenzionata rivoluzione cromatica è stata il bersaglio principale del flash dei fotografi durante la sua più recente uscita pubblica, coincisa poco casualmente con l'anniversario di nozze condiviso con il Principe William: in data 29 aprile, infatti, la coppia reale per eccellenza ha festeggiato ben quattordici anni di matrimonio e per farlo ha scelto come location la splendida isola di Mull, in Scozia, cogliendo l'occasione per una visita ufficiale.

Kate Middleton, che per il viaggio in Scozia ha evidentemente preferito un bagaglio leggero - Per la visita all'isola di Mull la principessa del Galles si è concessa solo un paio di cambi d'abito, tra l'altro molto simili tra loro. Del resto il palazzo l'aveva annunciato: in questa nuova vita la reale desidera che ci si concentri più sul suo lavoro e meno sul suo guardaroba 🔗vanityfair.it

Kate Middleton ricompare dopo settimane in Scozia e fa arrossire William - Kate Middleton finalmente è ricomparsa in pubblico dopo oltre un mese di assenza. La Principessa del Galles è in visita sull’isola di Mull assieme a William e lo fa arrossire con uno speciale omaggio nel giorno del loro 14esimo anniversario di nozze. Kate Middleton torna trionfalmente in pubblico Kate Middleton è dunque tornata ufficialmente al lavoro, dopo oltre un mese di vacanza. L’ultima volta che l’abbiamo vista a un evento ufficiale risale allo scorso 17 marzo, in occasione di San Patrizio. 🔗dilei.it

Kate Middleton e William d’Inghilterra, il viaggio in Scozia è romanticissimo - L’immagine dell’anniversario di nozze del principe William e di Kate è quella di un abbraccio affettuoso tra due innamorati, immersi nella natura selvaggia e autentica della Scozia. «Wonderful to be back on the Isle of Mull. Thank you to everyone for such a warm welcome». Firmato: W&C.Bellissimo essere tornati sull’isola di Mull, e grazie a tutti per un’accoglienza così calorosa: così hanno scritto i principi del Galles, tornati nei luoghi che nel 2005 li avevano visti studenti all’università di St Andrews. 🔗panorama.it

