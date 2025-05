Kaos Tech | Presentazione del nuovo volume Scarlett – Road to G I Joe Con Marco Ferrari

Kaos Tech di Magenta (MI), si terrà la Presentazione ufficiale del nuovo volume a fumetti “Scarlett – Road to G.I. Joe”, pubblicato da SaldaPress.L’evento vedrà la partecipazione dell’autore Marco Ferrari, che incontrerà i lettori per parlare del libro, firmare copie e raccontare i retroscena della realizzazione di questa avventura esplosiva, che si inserisce nel rilancio del franchise G.I. Joe.“Scarlett” è un volume che fonde azione, spionaggio e una forte protagonista femminile, aprendo la strada a una nuova fase narrativa per i celebri personaggi dell’universo G.I. Joe. Il fumetto è parte della nuova linea narrata dal celebre sceneggiatore Daniel Warren Johnson e si presenta come una lettura imperdibile per vecchi e nuovi fan. 🔗 Nerdpool.it - Kaos Tech: Presentazione del nuovo volume “Scarlett – Road to G.I. Joe” Con Marco Ferrari Il prossimo sabato 24 maggio alle ore 15:00, presso la fumetteriadi Magenta (MI), si terrà laufficiale dela fumetti “to G.I. Joe”, pubblicato da SaldaPress.L’evento vedrà la partecipazione dell’autore, che incontrerà i lettori per parlare del libro, firmare copie e raccontare i retroscena della realizzazione di questa avventura esplosiva, che si inserisce nel rilancio del franchise G.I. Joe.“” è unche fonde azione, spionaggio e una forte protagonista femminile, aprendo la strada a una nuova fase narrativa per i celebri personaggi dell’universo G.I. Joe. Il fumetto è parte della nuova linea narrata dal celebre sceneggiatore Daniel Warren Johnson e si presenta come una lettura imperdibile per vecchi e nuovi fan. 🔗 Nerdpool.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

San Lorenzello raccontato ai ragazzi: presentazione del nuovo libro di Antonello Santagata - Comunicato Stampa Il volume illustrato da Lisa Lavorgna e con prefazione di Luciano Lombardi avvicina i giovani alla ricca tradizione del borgo San Lorenzello si prepara a vivere un momento di grande orgoglio culturale con la presentazione del libro “San … Continua L'articolo San Lorenzello raccontato ai ragazzi: presentazione del nuovo libro di Antonello Santagata proviene da Fremondoweb. 🔗fremondoweb.com

Un eco-thriller molto noir per il nuovo libro di Avoledo, la presentazione in anteprima regionale - Anteprima regionale giovedì 20 febbraio alle 18 per la presentazione del libro “Come si uccide un gentiluomo”(Neri Pozza) di Tullio Avoledo, terzo appuntamento della rassegna “I Colloqui dell’Abbazia. Il viaggio della carta geografica di Livio Felluga”, curata e condotta da Elda Felluga e... 🔗udinetoday.it

Conferenza stampa Tudor: il VIDEO integrale della presentazione del nuovo allenatore della Juve - di Redazione JuventusNews24 Conferenza stampa Tudor: il VIDEO integrale della presentazione del nuovo allenatore della Juve, scelto al posto dell’esonerato Thiago Motta (Marco Baridon inviato all’Allianz Stadium) – La Juve ha scelto Igor Tudor al posto dell’esonerato Thiago Motta, con il tecnico croato subentrato in corsa in queste ultime 9 partite di campionato per centrare il fondamentale obiettivo Champions League. 🔗juventusnews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Madam Bo e T-1000 arrivano nell’espansione Kaos Sovrano di Mortal Kombat 1; Conan il Barbaro arriva in Mortal Kombat 1 con la nuova espansione Kaos Sovrano; Mortal Kombat 1 si espande con “Kaos Sovrano” e nuovi personaggi leggendari; Kaos Tech: Presentazione del nuovo volume Scarlett – Road to G.I. Joe Con Marco Ferrari. 🔗Su questo argomento da altre fonti