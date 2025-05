Kamala Harris è tornata ma non basta Trump a rilanciarla Ecco perché

Kamala Harris ha tenuto il suo primo discorso «nazionale» dalla sconfitta alle elezioni. Ma è sotto accusa: da destra e anche dall'ala sinistra del suo partito 🔗 Xml2.corriere.it - Kamala Harris è tornata, ma non basta Trump a rilanciarla. Ecco perché ha tenuto il suo primo discorso «nazionale» dalla sconfitta alle elezioni. Ma è sotto accusa: da destra e anche dall'ala sinistra del suo partito 🔗 Xml2.corriere.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Kamala Harris candidata governatrice della California, gli elettori dem dicono sì - Da quando ha perso le Presidenziali contro Donald Trump, sono iniziate le speculazioni sul futuro di Kamala Harris. L’ipotesi più accreditata è che l’ex numero due di Joe Biden si candidi a governatrice della California nel 2026 al posto di Gavin Newsom, a cui la legge vieta un terzo mandato. A tal proposito, un sondaggio condotto da Emerson College Polling/Inside California Politics/The Hill, ha evidenziato che la sua candidatura sarebbe sostenuta dal 57 per cento degli elettori democratici. 🔗lettera43.it

Trump licenzia il marito di Kamala Harris dal museo dell'Olocausto: "Sceglieremo sostenitori di Israele" - Donald Trump ha licenziato diversi membri dell'US Holocaust Memorial Council, il museo dedicato alla memoria dell'Olocausto, tra cui Doug Emhoff, il marito della sua avversaria alle elezioni presidenziali, Kamala Harris. Oltre a lui, l'amministrazione statunitense ha rimosso diversi altri membri... 🔗europa.today.it

Sorpresa! Quando era pagato da Kamala Harris, TikTok non era un pericolo per la democrazia - Per gran parte dell’establishment politico-mediatico, TikTok – la piattaforma amatissima e diffusissima tra i più giovani, di proprietà della cinese ByteDance – rappresenta una minaccia per la democrazia. È considerato un canale difficilmente controllabile, capace di veicolare fake news e favorire ingerenze straniere. Un esempio emblematico è il caso di C?lin Georgescu in Romania: inizialmente protagonista di un sorprendente exploit al primo turno delle elezioni presidenziali grazie a un uso massiccio di TikTok per la sua campagna, è stato poi escluso dalla corsa. 🔗it.insideover.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Kamala Harris è tornata, Ma non basta Trump a rilanciarla: ecco perché; Kamala Harris è tornata, ma non basta Trump a rilanciarla. Ecco perché; Trump, “se perdo non mi ricandido”; Kamala Harris torna in campo? La tentazione California dopo la batosta di Trump: «Deciderò presto. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Kamala Harris è tornata, Ma non basta Trump a rilanciarla: ecco perché - Kamala Harris ha tenuto il suo primo discorso «nazionale» dalla sconfitta alle elezioni. Ma è sotto accusa: da destra e anche dall'ala sinistra del suo partito ... 🔗msn.com

Kamala Harris definisce la guerra dei dazi di Trump la più grande crisi economica provocata dall’uomo negli Stati Uniti - Kamala Harris critica l’amministrazione Trump per la crisi economica causata dai dazi, evidenziando l’impatto negativo su famiglie, imprese e relazioni commerciali con Cina e Unione Europea. 🔗gaeta.it

Trump caccia Mike Waltz dopo il chatgate. Cnn: «Witkoff tra i candidati a sostituirlo» - Con la ex rivale Kamala Harris che cerca un rilancio in politica, Donald Trump silura Doug Emhoff dal board del Museo dell'Olocausto di Washington. E' stato lo stesso ex ... 🔗msn.com