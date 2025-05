Juventus Women Primavera nasce la Coppa Italia | bianconere e altre 7 squadre a contendersi il titolo! Date format e regolamento della nuova competizione

Juventus Women Primavera, via alla Coppa Italia: in 8 squadre a contendersi il titolo! Date, format e regolamento della nuova competizione

Come riferito dalla FIGC, è nata una nuova competizione che coinvolgerà anche la Juventus Women Primavera: la Coppa Italia Primavera. Dall'11 maggio all'8 giugno, otto squadre si contenderanno la conquista del titolo, con le bianconere desiderose di mettere in bacheca il secondo trofeo stagionale dopo lo Scudetto.

COMUNICATO – «Il campionato Primavera 1 Femminile si è concluso ieri con la Juventus campione d'Italia grazie al 2-0 sull'Inter nella finale giocata al Viola Park. Ma la stagione non è ancora finita. Il Consiglio Federale, su proposta della Divisione Serie A Femminile Professionistica, ha ratificato l'istituzione di una nuova competizione, la Coppa Italia Primavera, che si giocherà in un formato sperimentale da domenica 11 maggio a domenica 8 giugno.

