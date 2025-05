Juventus quale è stato il gol più bello realizzato dai bianconeri ad aprile? Il VIDEO con tutte le reti

Juventus, quale è stato il gol più bello realizzato dai bianconeri? Il VIDEO pubblicato dai bianconeriLa Juventus ha pubblicato sui propri canali social i gol più belli realizzati dalle varie squadre bianconero nel mese di aprile. Dalla rete di Locatelli contro la Roma a quella di Nico Gonzalez contro il Monza passando per quella di Godo della Juventus Women contro la Roma o ancora quella di Adzic con la Juventus Next Gen.I gol più belli realizzati dalle squadre ???? nel mese di aprile! ?? pic.twitter.comaoLDsaZOTB— JuventusFC (@Juventusfc) May 1, 2025Il VIDEO con tutte le reti pubblicate su X. .com 🔗 Juventusnews24.com - Juventus, quale è stato il gol più bello realizzato dai bianconeri ad aprile? Il VIDEO con tutte le reti il gol piùdai? Ilpubblicato daiLaha pubblicato sui propri canali social i gol più belli realizzati dalle varie squadre bianconero nel mese di. Dalla rete di Locatelli contro la Roma a quella di Nico Gonzalez contro il Monza passando per quella di Godo dellaWomen contro la Roma o ancora quella di Adzic con laNext Gen.I gol più belli realizzati dalle squadre ???? nel mese di! ?? pic.twitter.comaoLDsaZOTB—FC (@fc) May 1, 2025Ilconlepubblicate su X. .com 🔗 Juventusnews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Flamingo: "Il gol alla Juventus è uno dei momenti più alti della mia carriera" - Ryan Flamingo, difensore del PSV e autore del gol decisivo nel successo per 3-1 della formazione olandese contro la Juventus nei supplementari... 🔗calciomercato.com

Inzaghi: «Il gol del pareggio del Napoli probabilmente è stato meritato, ma potevamo fare qualcosa di più» - La conferenza stampa di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, alla vigilia degli ottavi di andata di Champions League contro il Feyenoord. Leggi anche: Cassano: «Inzaghi ha fatto un disastro, non sa andare oltre il suo 3-5-2» Inzaghi: «Napoli-Inter risultato e partita simile all’andata» Cosa la preoccupa di più in vista della gara di domani? «Noi sappiamo di essere un po’ in difficoltà, in una parte del campo ben precisa. 🔗ilnapolista.it

Perché il gol di Suslov in Juventus-Verona è stato annullato col Var: cosa dice il regolamento - L'intervento del portiere Di Gregorio su cross su Faraoni fa sorgere il dubbio: era forse cominciata una nuova azione? In realtà tutta l'azione era viziata dall'inizio.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

Juventus, quale è stato il gol più bello realizzato dai bianconeri ad aprile? Il VIDEO con tutte le reti -; Napoli, Raspadori: “Contro la Juve il gol più bello. L’Europeo? È stato pazzesco”; Juventus: chi ha segnato più gol nella storia del club?; Matchday Station | Juventus-Milan. 🔗Su questo argomento da altre fonti