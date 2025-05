Juventus niente allenamento ieri per Conceicao | le ultime verso il Bologna e le idee di Tudor per l'attacco

niente allenamento ieri per Francisco Conceição, che non si è nemmeno visto alla Continassa mercoledì: il giovane portoghese ha infatti approfittato.

Conceicao Juventus, futuro in bilico? Svelata la posizione del club bianconero sull’esterno portoghese. Il piano per l’estate - di Redazione JuventusNews24Conceicao Juventus, futuro in bilico? La posizione del club bianconero non cambia: l’esterno portoghese verrà riscattato Come spiegato da Niccolò Ceccarini su Tmw, il calciomercato Juve non ha cambiato idea su Conceicao. Le ultime sulle possibili mosse dei bianconeri. CONCEICAO – «Conceicao verrà riscattato anche perché l’obiettivo è completare la linea degli esterni con giocatori di qualità. 🔗juventusnews24.com

Serie A, Ruggito Juventus: è suo il derby d’Italia. Decisivo il gol di Conceicao - La Serie A poteva vedere un cambio al comando della classifica, ma l'Inter non sfrutta l'occasione e viene battuta dalla Juventus. Decisivo Conceicao L'articolo Serie A, Ruggito Juventus: è suo il derby d’Italia. Decisivo il gol di Conceicao proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Juventus, allenamento terminato! Antivigilia della sfida con l’Inter: tutte le indicazioni - La Juventus dopo l’impegno europeo in Champions League, è tornata a preparare in allenamento la sfida con l’Inter in programma domenica, dopo le due vittorie contro Empoli e Como. Di seguito le indicazioni dall’allenamento odierno. AL TRAINING CENTER – Antivigilia di Juventus-Inter, i bianconeri allenati da Thiago Motta sono attesi domenica 16 febbraio 2025 dal Derby d’Italia, valido per la venticinquesima giornata di Serie A. 🔗inter-news.it

Juventus, Conceição resta per il Mondiale per club? - La Juventus riflette sul futuro di Francisco Conceição. Il riscatto dell’esterno sembra ... la squadra si troverà al Viola Park nella mattinata per svolgere l’allenamento di rifinitura, dopo il pranzo ... 🔗calciostyle.it

Yildiz a rischio per Parma-Juventus, le alternative sono Kolo Muani e Conceicao - Le ore passano e le possibilità di vederlo in campo inevitabilmente diminuiscono, ma non è ancora detta l’ultima parola. Kenan Yildiz ieri non si è allenato, ha fatto… Leggi ... 🔗informazione.it