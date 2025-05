Juventus maggio spartiacque | in un mese si decide il futuro tra Champions allenatore e riscatti

Juventus Women, Girelli MVP di febbraio: l’attaccante bianconera è la calciatrice del mese AIC. Il riconoscimento – FOTO - di Redazione JuventusNews24Juventus Women, Cristiana Girelli è la calciatrice del mese AIC. Il riconoscimento per l’attaccante bianconera – FOTO Cristiana Girelli è la calciatrice AIC del mese di febbraio. Riconoscimento speciale per l’attaccante della Juventus Women, che continua a trascinare le bianconere in Serie A femminile. Lo Scudetto è sempre più vicino. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AIC | Associazione Calciatori (@assocalciatori) COMUNICATO – «Ennesimo riconoscimento per una campionessa immensa. 🔗juventusnews24.com

Ottava di Pasqua rinviata di un mese. Si parte il 31 maggio - La festa dell’Ottava di Pasqua di Ripatransone, con l’accensione del Cavallo di Fuoco ‘Patrimonio d’Italia per la tradizione’ è stata rinviata di un mese a seguito del lutto nel mondo cattolico per la morte di Papa Francesco. Il programma principale della manifestazione rimarrà pressoché lo stesso, ma anziché in tre giorni, la Festa sarà di due, sabato e domenica. Una decisione assunta dalla Parrocchia e dal Comune. 🔗ilrestodelcarlino.it

Sabatini lapidario: «È finita anche la Juventus dei sognatori. La Juve è nulla e le macerie non c’erano a maggio 2024, ci sono a marzo 2025» - di Redazione JuventusNews24Sabatini: «La Juve è nulla, Giuntoli cercherà Gasperini». Il commento dopo la disfatta dei bianconeri contro l’Atalanta Su calciomercato.com, Sandro Sabatini ha commentato così la figuraccia della Juve di Thiago Motta. SABATINI – «È finita anche la Juventus dei sognatori, quelli che facevano le tabelle Scudetto di rincorsa su Inter e Napoli. È finita dopo una serata umiliante, in cui non c’è stata partita. 🔗juventusnews24.com

Juventus, maggio spartiacque: in un mese si decide il futuro tra Champions, allenatore e riscatti - Un mese per decidere un`intera stagione. La Juventus di Igor Tudor è entrata in quello che sarà un vero e proprio tour de force, con vista ... 🔗msn.com

