Juventus le ultime verso il Bologna | Vlahovic in parte in gruppo Conceicao ancora a parte Koopmeiners verso il forfait

Juventus prosegue la propria marcia di avvicinamento all`importantissimo scontro diretto per un posto Champions League che vedrà i bianconeri. 🔗 Laprosegue la propria marcia di avvicinamento all`importantissimo scontro diretto per un posto Champions League che vedrà i bianconeri. 🔗 Calciomercato.com

Juventus, niente allenamento ieri per Conceicao: le ultime verso il Bologna e le idee di Tudor per l'attacco - Niente allenamento ieri per Francisco Conceição, che non si è nemmeno visto alla Continassa mercoledì: il giovane portoghese ha infatti approfittato... 🔗calciomercato.com

Infortunio Koopmeiners, novità dopo la ripresa degli allenamenti: le ultime sul recupero del centrocampista olandese verso Bologna Juve - di Marco BaridonInfortunio Koopmeiners, le ultime novità dopo la ripresa: tutti gli aggiornamenti sulle condizioni dell’olandese La Juve è tornata in campo in vista dello scontro diretto di Bologna che potrebbe decidere la corsa Champions. Vincendo, infatti, i bianconeri allungherebbero a +4 sulla squadra di Vincenzo Italiano al quarto posto. Come raccolto da Juventusnews24, anche oggi Teun Koopmeiners ha svolto un lavoro a parte rispetto al resto del gruppo. 🔗juventusnews24.com

Yildiz verso l’addio? Mendes in azione, ora la Juventus trema: senza Champions sarà ceduto a questa cifra! Ultime - di Redazione JuventusNews24Yildiz verso l’addio? Mendes in azione, ora la Juventus trema: senza Champions sarà ceduto a questa cifra! Le ultime sul fuoriclasse bianconero Il Corriere dello Sport di oggi si concentra anche su quello che potrebbe essere il futuro di Kenan Yildiz, che domenica sera a Firenze è rimasto a guardare i suoi compagni dalla panchina. Stando a quanto si apprende Mendes si starebbe già muovendo in quest’ottica e, nel caso in cui la Juventus non dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League, l’addio sarebbe necessario a fronte di offerte da 80 ... 🔗juventusnews24.com

