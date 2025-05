Juventus-Inter Women cambia l’orario della partita | tutti i dettagli!

l'orario di Juventus-Inter Women. Ecco tutte le nuove informazioni sulla sfida dell'ultima giornata di Serie A Femminile.MODIFICA – L'Inter Women si appresta a chiudere la sua stagione, dopo aver già conquistato un prestigioso traguardo come la qualificazione alla prossima Champions League. Al termine del campionato di Serie A Femminile mancano solo due giornate, che prevedono la sfida casalinga contro la Fiorentina e quella in trasferta in casa della Juventus. Il calendario della nona e decima, nonché ultima, gara di campionato è stato reso noto nelle scorse settimane, ma qualcosa nelle ultime ore è cambiato. Si tratta dell'orario di Juventus-Inter Women, che è stato modificato per un motivo specifico.Juventus-Inter Women, il nuovo orario per l'ultima gara di Serie A FemminileULTIME INFORMAZIONI – Juventus-Inter Women, sfida valida per l'ultima giornata di Serie A Femminile, è prevista per sabato 10 maggio.

Juventus Women, ufficiale: cambia l’orario della sfida contro l’Inter all’Allianz Stadium. Ecco il motivo - di Redazione JuventusNews24Juventus Women, cambia l’orario della sfida contro l’Inter: ufficiale la decisione. Ecco il motivo dello spostamento Cambia l’orario della sfida della Juventus Women contro l’Inter all’Allianz Stadium. La gara, inizialmente in programma alle 18:00, verrà giocata alle 20:30. Come anticipato da Juventusnews24, il motivo dello spostamento era la contemporaneità della sfida con Lazio-Juve, in programma allo Stadio Olimpico di Roma alle ore 18:00. 🔗juventusnews24.com

