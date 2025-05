Juventus Gatti rinnova e raddoppia l'ingaggio | le cifre Nessuno come lui in rosa per la durata del contratto

Gatti; la Juventus ha iniziato il giro dei rinnovi e dopo quello per l`attaccante. 🔗 Prima è toccato ad Arek Milik, poi sarà il turno di Federico; laha iniziato il giro dei rinnovi e dopo quello per l`attaccante. 🔗 Calciomercato.com

Ne parlano su altre fonti

Juventus, chi rinnova e chi no: le situazioni di McKennie, Gatti e Vlahovic - Si stanno scongelando i rinnovi, e allora è davvero primavera. La Juventus cambia marcia verso il futuro: sarà l`aria di Tudor, sarà che... 🔗calciomercato.com

PSV Eindhoven-Juventus 3-1 LIVE ai supplementari: Flamingo al 98', errore di Gatti e Di Gregorio - IL TABELLINO PSV Eindhoven-Juventus 3-1 MARCATORI: 53` Perisic (P), 65` Weah (J), 74` Saibari (P), 98` Flamingo (P) ASSIST: Lang (P), de Jong... 🔗calciomercato.com

Ginnastica: battuta solo dalla Juventus Nova Melzo. La Biancoverde sale sul podio. Gatti e Zuffa sono da applausi - La Ginnastica Biancoverde ha ottenuto risultati rivelanti salendo sul podio nazionale. Il sodalizio imolese ha conquistato la medaglia d’argento, dietro alla Juventus Nova Melzo, migliorando di molto il punteggio totale rispetto alla prima prova. I tecnici imolesi Giacomo Zuffa ed Eleonora Gatti hanno condotto con successo a questo nuovo traguardo le loro ragazze, supportate anche in questa occasione dalla società Victoria Torino con il prestito di Federica Di Sclafani, seguita dalla sua allenatrice Monica Robucci, e dalla Gymnasium Academy di Villorba con Giorgia Centenaro, seguita da Moira ... 🔗sport.quotidiano.net

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Juventus, Gatti rinnova e raddoppia l'ingaggio: le cifre. Nessuno come lui in rosa per la durata del contratto; Juve-Torino, rivivi la diretta: la decidono Weah e Yildiz. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Juventus, Gatti rinnova e raddoppia l'ingaggio: le cifre. Nessuno come lui in rosa per la durata del contratto - Prima è toccato ad Arek Milik, poi sarà il turno di Federico Gatti; la Juventus ha iniziato il giro dei rinnovi e dopo quello per l'attaccante polacco, fatto principalmente per ragioni di bilancio, il ... 🔗calciomercato.com

Rinnovo Gatti Juve, è fatta per la firma del difensore bianconero! Durata contratto e cifre: tutti i dettagli sul prolungamento - Rinnovo Gatti Juve, accordo totale tra le parti: tutti i dettagli sulla firma imminente del difensore bianconero Come confermato da Matteo Moretto di Relevo e da Fabrizio Romano, Federico Gatti rinnov ... 🔗juventusnews24.com

MERCATO - Schira: "Juventus, Gatti rinnova il contratto, ha rifiutato offerte dal Napoli ed altri club" - Nicolò Schira, espero di mercato, scrive su X: "Escl. - Affare fatto! Federico Gatti estenderà il suo contratto con Juventus fino al 2030 (2,5 milioni all'anno) più opzione per il 2031. Ha rifiutato o ... 🔗napolimagazine.com