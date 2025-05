Juve Vlahovic rientra | chance col Bologna Koopmeiners ancora out

Bologna, il tecnico bianconero dovrebbe recuperare Dusan Vlahovic, che oggi ha lavorato parzialmente con il gruppo. E' il primo passo verso almeno la convocazione. Difficile possa rientrare Teun Koopmeiners, ancora a parte, mentre è certa l'assenza di Kenan Yildiz per squalifica. Quelle con Bologna e Lazio sono le sfide decisive per la Champions League, entrambe in trasferta.Vlahovic torna, Koopmeiners noAvere o non avere Dusan Vlahovic può fare la differenza. Due scontri diretti in trasferta, contro Bologna e Lazio, e l'attaccante serbo viaggia verso la convocazione domenica sera al Dall'Ara. Smaltito l'infortunio muscolare, Vlahovic ha lavorato parzialmente in gruppo e dunque si avvicina al rientro dopo circa una settimana di stop.

Juve, col Cagliari chance per Vlahovic: nuova vetrina per la cessione - Contro il Cagliari sarà il turno di Dusan Vlahovic dal primo minuto, Thiago Motta è pronto a far rifiatare Kolo Muani, e il serbo è chiamato a giocarsi nel migliore dei modi questa nuova chance da titolare con la Juventus Nella prima partita dopo l’eliminazione dalla Champions League arriva una nuova occasione per Dusan Vlahovic. Una chance per niente banale, considerando che Lazio, Bologna e Milan si sono fermate e la Juventus può dare il via alla prima mini-fuga in chiave quarto posto. 🔗calciomercato.it

Vlahovic torna re per una notte: sfrutta la chance da titolare e trascina la Juve. E si apre un nuovo scenario per il futuro - di Luca FiorettiVlahovic torna re per una notte: il centravanti serbo sfrutta la chance da titolare e trascina la Juve a Cagliari. E si apre un nuovo scenario per il futuro La Juventus espugna l’Unipol Domus di Cagliari grazie a una fiammata di Dusan Vlahovic che, approfittando di una indecisione della difesa sarda, ha superato Caprile con grandissima lucidità. Un gol che vale tantissimo. E per la Juve, che fa un ulteriore balzo in avanti in classifica superando la Lazio e portandosi al quarto posto in solitaria (per i più sognatori a 8 lunghezze dall’Inter capolista). 🔗juventusnews24.com

Vlahovic in panchina per Fiorentina Juve: Giuntoli reagisce così alla domanda sul mancato utilizzo del calciatore più pagato della Serie A - di Redazione JuventusNews24Vlahovic in panchina per Fiorentina Juve: Giuntoli parla così della scelta di mister Thiago Motta di non fare giocare il serbo Il direttore sportivo della Juve Cristiano Giuntoli ha parlato a DAZN dopo la brutta sconfitta contro la Fiorentina rispondendo così alla domanda sul mancato impiego di Vlahovic, calciatore più pagato della Serie A nel match del Franchi. VLAHOVIC IN PANCHINA PER 90 MINUTI – «Non vorrei parlare dei singoli, dobbiamo parlare di gruppo e uscirne tutti insieme e con calma ragione su quello che ci sta succedendo e tornare sui nostri ... 🔗juventusnews24.com

